Casi nadie la conoce pero la señal con un rombo blanco está en todas las carreteras de España y no hacerle caso es una multa de 200 euros

Cada vez es más habitual ver una señal con un rombo blanco sobre fondo azul en muchas carreteras de España, aunque todavía muchos conductores desconocen su significado. Pues bien, esta señal, ubicada en accesos a grandes ciudades y autovías, identifica a los carriles VAO, los cuales forman parte de las políticas de movilidad promovidas por la Dirección General de Tráfico (DGT). Quienes circulen por estos carriles sin cumplir los requisitos se enfrentan a multas de hasta 200 euros. En la mayoría de los tramos, el requisito habitual es de dos personas dentro del vehículo, aunque en algunos puntos concretos puede exigirse un mínimo de tres ocupantes.

En el marco del Global Mobility Call, el director general de Tráfico, Pere Navarro comentó que «debemos hacer un cambio colectivo de mentalidad que nos permita incentivar la alta ocupación de los vehículos, porque no nos podemos permitir mover cada día 1.500 kgs para desplazar a una sola persona. Aumentar la ocupación de los vehículos es un reto y una necesidad». Y añadió: «el futuro del tráfico será compartido o no será».

Carriles VAO en las carreteras de España

La DGT ha establecido que los vehículos eléctricos o híbridos enchufables con etiqueta 0 no pueden acceder a los carriles VAO ubicados en las carreteras de España si sólo viaja el conductor. Esta medida responde a las solicitudes de ciudadanos y empresas de transporte público, ya que hasta ahora los vehículos de cero emisiones podían circular por estos carriles, independientemente del número de pasajeros.

Los datos del Centro Nacional de Gestión de Tráfico indican que, durante las horas punta, el carril VAO de la A-6 alcanza niveles de saturación. En 2025, la intensidad media ha crecido un 10 % respecto a 2019 en la calzada principal y un 22 % en el carril Bus-VAO. Este aumento del flujo de vehículos se refleja directamente en un incremento considerable de las retenciones, que han subido un 20 % en la calzada principal y hasta un 90 % en el carril Bus-VAO en comparación con los registros de 2019.

Según queda recogido en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en la Resolución del 14 de enero de 2026 de la DGT, estos carriles ubicados en muchas carreteras de España están «reservados a los vehículos en el que el número mínimo de ocupantes sean dos, incluido el conductor». A estos efectos, queda limitado su uso a autobuses articulados, autobuses con masa máxima autorizada superior a 3.500 kg, ciclos, ciclomotores, motocicletas de dos o tres ruedas, turismos, turismos con remolque y vehículos mixtos adaptables.

Según el organismo dirigido por Pere Navarro, la decisión «responde tanto a la demanda de la ciudadanía como a las peticiones de las empresas de transporte público y Defensor del Pueblo que han trasladado a la DGT su preocupación por la progresiva pérdida de eficacia de los carriles VAO que afecta directamente a la regularidad y puntualidad del servicio, desincentivando su uso y perjudicando a miles de usuarios diarios que optan por el transporte público».

Las ubicaciones de los carriles VAO en 2026 son:

Granada: carriles derechos de ambos sentidos de la carretera GR-3211 de Granada (A-395).

Madrid: carriles centrales de la autovía A-6 y nuevos carriles BUS VAO de la autovía A-2.

Mallorca: carril izquierdo de la autovía Ma-19.

Málaga: carril derecho de la A-357 y carril derecho de la calzada sentido Parque Tecnológico de Andalucía (P.T.A.) de la A-7056.

Sevilla: carriles pertenecientes a la calzada del Puente de la Señorita entre Sevilla y Camas, y carril de la carretera A-8057.

Valencia: carriles izquierdos de ambos sentidos de la autovía V-21.

Vehículos de alta ocupación y transporte público

«Hasta el año pasado, los turismos con distintivo ambiental clasificados en el Registro de Vehículos como 0 emisiones podían circular por los carriles VAO, aun cuando solo fueran ocupados por el conductor. La nueva Resolución prioriza la alta ocupación del vehículo frente al modo de propulsión del vehículo, de manera que el uso de los carriles VAO por parte de turismos con un único ocupante en vehículos con distintivo 0 emisiones, ECO, C o B quedará condicionado a la situación del tráfico y a la señalización que aparezca en los paneles luminosos de mensaje variable ubicados en los accesos a dichos carriles.

La adopción de esta medida, cuya implantación se hará de forma progresiva y en función del tráfico y de las necesidades de cada uno de los carriles VAO, responde tanto a la demanda de la ciudadanía como a las peticiones de las empresas de transporte público, Defensor del Pueblo que han trasladado a la DGT su preocupación por la progresiva pérdida de eficacia de los carriles VAO que afecta directamente a la regularidad y puntualidad del servicio, desincentivando su uso y perjudicando a miles de usuarios diarios que optan por el transporte público. En los últimos años se ha constatado un incremento significativo de turismos, incluidos vehículos eléctricos ocupados por una sola persona, que ha derivado en retenciones recurrentes en estos carriles», detalla la DGT en una nota de prensa publicada recientemente.