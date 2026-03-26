Qué es el sistema bonus malus en el seguro del coche: significado y cómo saber el tuyo

Seguramente, la mayor parte de conductores en España conozcan que para conducir un vehículo de forma legal deberás sacarte el permiso de circulación, pasar la Inspección Técnica de Vehículos, cumplir con la normativa actual y poseer un seguro del coche. Precisamente, de esto último y de sus diferentes métodos vamos a hablar en las próximas líneas, sobre todo para explicar qué es el sistema ‘bonus malus’ que utilizan las compañías de seguros. Descubre todos los detalles sobre estos casos.

Qué es el bonus malus

A pesar de que un amplio número de conductores, por no decir el 99%, poseen conocimiento de que es obligatorio circular con un seguro del vehículo, no todos conocen las diferentes opciones que se guardan la compañías para algún tipo de casos. Ahora, nos centraremos principalmente en explicar el ‘bonus malus’. Pues bien, tal y como hemos detallado, es un sistema que usan las aseguradoras para ajustar principalmente el precio de la póliza según el historia del conductor, es decir, el número de veces que has dado parte tras sufrir un accidente o golpe al volante, accidentes de tráfico que acumulas… todo ello genera como una especie de ‘bonus’, tal y como indica su propio nombre, y pagarás más o menos, dependiendo de si has sido el máximo responsable del incidente o una mera víctima. En resumidas cuentas, es una forma de premiar la conducción responsable y penalizar a aquellos que ‘no tienen cuidado’ al volante.

Vas mirando la pantalla para no perderte nada. Sí, 1 de cada 3 personas cruza así. Y en un segundo, puedes terminar perdiéndolo todo. ¿Merece la pena esa notificación? Más información: https://t.co/0LVYIMUyeX

#PerderseLaVida pic.twitter.com/dn9uOdgbyY — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) March 23, 2026

Cómo saber el bonus malus de tu coche

Si deseas conocer el bonus malus de tu historial como conductor lo podrás hacer de diferentes formas. En primer lugar, que corresponde con la más directa, es revisar tu póliza o contactar directamente con tu aseguradora, que te indicará tu nivel actual de bonificación o penalización. Esta es la forma más rápida y segura de hacerlo, y en la que lógicamente conocerás todos los detalles de tu bonus malus.

Por otro lado, también puedes informarte sobre este caso solicitando un certificado de siniestralidad, donde aparecerán los partes que has dado en los últimas años y determinará por otro lado tu bonus malus. En algunos países existe como una especie de ficheros o carpetas de seguros al que las compañías pueden acceder de forma directa para conocer los detalles de su potencial cliente. No obstante, si quieres hacerlo de forma individual, llamando a la compañía podrás acceder a ellos.

#TestDGT ¿Está permitido circular con un turismo por una vía en cuyo acceso está situada esta señal?

A. No, es una vía reservada para todos los vehículos de dos ruedas.

B. No, es una vía reservada para ciclos.

C. Sí, es una vía permitida para todos los vehículos, excepto ciclos. pic.twitter.com/mMkIUaOrsR — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) March 25, 2026

Cómo funciona el sistema bonus malus

La pregunta del millón. Pues bien el sistema bonus malus funciona como una especie de escala que ajustará en todo momento el precio del seguro del coche dependiendo de tu comportamiento al frente del volante. Por ejemplo, si pasas un año completo sin dar partes de accidente con culpa, subirás paralelamente el nivel del bonus y obtendrás descuentos progresivos en la prima.

No obstante, si es justo lo contrario, y declaras siniestros donde eres máximo responsable, bajarás de forma automática estos malus y el seguro de cara al próximo año aumentará de precio. Cada aseguradora tiene su propia tabla de porcentajes, descuentos y recargos, pero, en condiciones normales, el sistema se basa en años sin accidentes para premiarte, mientras que los partes recientes penalizan más que los antiguos, y con el tiempo puedes recuperar el bonus si vuelves a conducir sin incidentes.

🌍 En el Día Mundial del Clima recordamos que cómo nos movemos también impacta en el planeta. Optar por transporte público, caminar, ir en bici, compartir coche o conducir de forma eficiente ayuda a cuidar el aire que respiramos 🌱​#DíaMundialDelClima #CuidarElPlaneta pic.twitter.com/VMUlrBDqcS — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) March 26, 2026

Cuánto cuesta el seguro del coche