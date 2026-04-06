Alcoholímetro antiarranque de la DGT: qué es, cuánto vale y a partir de cuándo es obligatorio
Descubre qué es el alcoholímetro antiarranque de la DGT: cuánto vale, qué es...
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- Antonio Villar
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Como bien sabemos, el hecho de ponerse al frente del volante después de ingerir alcohol es una situación límite, peligrosa y que está penada por la Ley dependiendo la cantidad de esta sustancia que hayas consumido. Por ello, las autoridades, cada cierto tiempo, recuerdan las pautas a cumplir para que los usuarios eviten este escenario a través de sus perfiles oficiales de redes sociales y otros medios comunicativos. Con la llegada de los nuevos tiempos, también las compañías han implementado en sus vehículos nuevos artilugios para evitar que el propio automóvil se ponga en funcionamiento si el propietario ha bebido unas copas de más. Descubre qué es alcoholímetro antiarranque de la Dirección General de Tráfico.
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— Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) March 23, 2026
Qué es
En las próximas líneas hablaremos del alcoholímetro antiarranque de la Dirección General de Tráfico, que también es conocido como alcolock y es una especie de dispositivo de seguridad que hay instalado en los vehículos y que impedirá a los propietarios arrancar el motor si este ha consumido alcohol por encima del límite legal permitido. ¿Cómo funciona? Pues muy sencillo: mediante una prueba de aliento previa al arranque, es decir, si el usuario en cuestión sopla en el aparato y el nivel de consumo detectado es superior al permitido, el sistema se bloqueará automáticamente.
El objetivo primordial de este elemento es prevenir accidentes de tráfico relacionados con el consumo de alcohol y mejorar la seguridad vial en nuestras carreteras, especialmente en conductores profesionales o en aquellos que tienen antecedentes de conducción bajo los efectos del alcohol o han sido sancionados anteriormente.
🚌Recuerda que aunque seas conductor profesional, el uso del móvil sigue siendo una infracción sancionada con 6 puntos en el carnet de conducir.
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— Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) April 6, 2026
¿Es obligatorio el alcoholímetro antiarranque en el coche?
En nuestro país, este dispositivo no es obligatorio para los turismos convencionales o particulares, pero sí son en determinados vehículos que están destinados, por ejemplo, al transporte de pasajeros, como pueden ser los autobuses, que desde el pasado 2022 es de obligado cumplimiento según la normativa del organismo liderado por Pere Navarro. Eso sí, a pesar de no ser una obligación en todos los coches, sí deben tener como una especie de preinstalación para incorporar este sistema en el futuro si así se exige, pero, por ahora, su uso en particulares no es obligatorio, siempre y cuando no lo indique la Ley por supuesto.
Termina la Semana Santa y empieza la operación retorno.
Planifica el viaje, evita las horas punta, si puedes, y conduce con calma.
La prisa por volver nunca merece el riesgo.#VolvamosTodos #DGT #OperaciónRetorno pic.twitter.com/8kcRFtjzSs
— Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) April 5, 2026
Cuánto cuesta un alcoholímetro antiarranque
La gran pregunta del millón. ¿Cuánto vale un sistema de alcoholímetro antiarranque en España? Pues bien, el precio total podría variar bastante dependiendo del modelo y la instalación, pero en general suele oscilar en unos 1.200 euros, que podría aumentar o disminuir según el tipo de vehículo que tengas y la complejidad del montaje en cuestión. Eso sí, hay casos donde este coste en sí podría incrementarse, pues un dispositivo de alta gama tendría este coste, más la instalación y posibles servicios adicionales, como su mantenimiento o la calibración periódica. En resumidas cuentas, no es un sistema barato y su coste final puede aumentar si el coche no está preparado de fábrica para integrarlo fácilmente.
📢 Pedimos la máxima precaución tanto en los trayectos cortos como en los viajes de regreso de la #SemanaSanta2026.
⚠️ Evita distracciones, respeta las normas, #CeroAlcohol y realiza descansos.
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— Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) April 4, 2026
Cuál es su funcionamiento
Una vez el conductor esté colocado en el asiento, justo antes de poner en marcha el vehículo deberá encender el alcolock para realizar la prueba. El segundo paso sería soplar por la boquilla hasta que el aparato nos indique la señal y nos informe del nivel de alcohol espirado. Si el mismo es más de lo permitido, lógicamente, el dispositivo bloqueará automáticamente el motor de arranque. Si es inferior, podrás poner en marcha el vehículo sin ningún tipo de problema. Por último, cabe destacar que si ocurre cualquier parada a mitad de camino y es superior a 30 minutos, deberás repetir el procedimiento para asegurarse de que no hay peligro alguno. Según los datos mostrados por las cuentas oficiales, este sistema ha reducido hasta en un 65% el número de accidentes relacionados con el alcohol.
#TestDGT Esta señal indica…
A.- La proximidad de un lugar en el que se puede efectuar un cambio de
sentido al mismo nivel.
B.- La proximidad de un lugar donde se puede cambiar de dirección.
C.- La dirección que los vehículos tienen obligación de seguir. pic.twitter.com/lRzq08tIP4
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