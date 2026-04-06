Alcoholímetro antiarranque de la DGT: qué es, cuánto vale y a partir de cuándo es obligatorio

Como bien sabemos, el hecho de ponerse al frente del volante después de ingerir alcohol es una situación límite, peligrosa y que está penada por la Ley dependiendo la cantidad de esta sustancia que hayas consumido. Por ello, las autoridades, cada cierto tiempo, recuerdan las pautas a cumplir para que los usuarios eviten este escenario a través de sus perfiles oficiales de redes sociales y otros medios comunicativos. Con la llegada de los nuevos tiempos, también las compañías han implementado en sus vehículos nuevos artilugios para evitar que el propio automóvil se ponga en funcionamiento si el propietario ha bebido unas copas de más. Descubre qué es alcoholímetro antiarranque de la Dirección General de Tráfico.

Vas mirando la pantalla para no perderte nada. Sí, 1 de cada 3 personas cruza así. Y en un segundo, puedes terminar perdiéndolo todo. ¿Merece la pena esa notificación? Más información: https://t.co/0LVYIMUyeX

#PerderseLaVida pic.twitter.com/dn9uOdgbyY — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) March 23, 2026

Qué es

En las próximas líneas hablaremos del alcoholímetro antiarranque de la Dirección General de Tráfico, que también es conocido como alcolock y es una especie de dispositivo de seguridad que hay instalado en los vehículos y que impedirá a los propietarios arrancar el motor si este ha consumido alcohol por encima del límite legal permitido. ¿Cómo funciona? Pues muy sencillo: mediante una prueba de aliento previa al arranque, es decir, si el usuario en cuestión sopla en el aparato y el nivel de consumo detectado es superior al permitido, el sistema se bloqueará automáticamente.

El objetivo primordial de este elemento es prevenir accidentes de tráfico relacionados con el consumo de alcohol y mejorar la seguridad vial en nuestras carreteras, especialmente en conductores profesionales o en aquellos que tienen antecedentes de conducción bajo los efectos del alcohol o han sido sancionados anteriormente.