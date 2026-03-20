Qué es un taco de motor y para qué sirve
Descubre qué es un taco de motor y para qué sirve
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Los vehículos cuentan con un sinfín de piezas que se encargan de ejercer sus diferentes funciones para conseguir una buen funcionamiento y garantizar la seguridad al volante. En las próximas líneas, precisamente, hablaremos de un elemento que, quizás, no todo el mundo conozca, pero es vital para lograr sujetar una de las piezas más importantes del coche y absorber vibraciones y ruidos, entre otras cosas. Nos referimos nada más y nada menos que al taco de motor. Descubre todas sus curiosidades y funciones.
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— Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) March 20, 2026
Qué es el taco de motor de un coche
El taco de motor de un vehículo, o también denominado soporte del motor, es una pieza que fija en todo momento al motor del coche en el propio chasis mientras a su vez absorbe las vibraciones y movimientos bruscos cuando el automóvil está en funcionamiento y en movimiento. ¿De qué está fabricado? Pues bien, suele estar hecho de una serie de elementos de metal y goma (materiales hidráulicos en coches más modernos) para mantener el motor estable y evitar que las vibraciones se transmitan directamente al interior del habitáculo, logrando de esta forma el confort en los pasajeros y la protección de otras piezas cercanas a la misma.
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— Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) March 4, 2026
Precio de un taco de motor y cuánto cuesta cambiarlo
Según varias informaciones del mundo del motor, el precio de un taco de motor no suele ser muy significativo y la pieza sola cuesta en torno a los 20-100 euros, todo dependerá del tipo de elemento y modelo del coche. No obstante, si tienes que llevar el vehículo al taller esta cifra aumentará por la mano de obra del mecánico. Tal y como hemos destacado con anterioridad, sustituir esta pieza es complejo y el precio suele situarse entre los 100 y 250 euros, dependiendo de la zona geográfica donde lo realices y sus diferentes contextos: tiempo de trabajo, dificultad…
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Qué pasa si se rompe
¿Qué ocurre si se rompe el taco de motor y seguimos circulando? Pues bien, correríamos el riesgo de que el elemento y los próximos al mismo sufran averías y el daño sea mayor, además de sufrir otras consecuencias, como, por ejemplo, una mayor vibración en el interior del coche, desgaste prematuro de otros elementos o una mayor incomodidad al conducir, entre otros factores que a continuación detallaremos.
- Vibraciones fuertes en el interior del coche
- Golpes o ruidos extraños al acelerar o cambiar de marcha
- Ruido metálico fuerte en la zona del motor
- Movimiento excesivo del motor dentro del vano
- Desgaste prematuro de otras piezas, como pueden ser los manguitos, tubo de escape o la transmisión)
- Mayor incomodidad al conducir
- Posibles daños más graves si no se repara a tiempo