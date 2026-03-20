Qué es un taco de motor y para qué sirve

Los vehículos cuentan con un sinfín de piezas que se encargan de ejercer sus diferentes funciones para conseguir una buen funcionamiento y garantizar la seguridad al volante. En las próximas líneas, precisamente, hablaremos de un elemento que, quizás, no todo el mundo conozca, pero es vital para lograr sujetar una de las piezas más importantes del coche y absorber vibraciones y ruidos, entre otras cosas. Nos referimos nada más y nada menos que al taco de motor. Descubre todas sus curiosidades y funciones.

📢⛈️Precaución en la jornada de mañana por las fuertes lluvias y vientos que pueden complicar la circulación en las Islas Canarias. 🟠Aviso naranja en Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, El Hierro y La Palma. pic.twitter.com/EnML56ehUl — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) March 20, 2026

Qué es el taco de motor de un coche

El taco de motor de un vehículo, o también denominado soporte del motor, es una pieza que fija en todo momento al motor del coche en el propio chasis mientras a su vez absorbe las vibraciones y movimientos bruscos cuando el automóvil está en funcionamiento y en movimiento. ¿De qué está fabricado? Pues bien, suele estar hecho de una serie de elementos de metal y goma (materiales hidráulicos en coches más modernos) para mantener el motor estable y evitar que las vibraciones se transmitan directamente al interior del habitáculo, logrando de esta forma el confort en los pasajeros y la protección de otras piezas cercanas a la misma.

🛴Inscribe tu #VMP en la sede electrónica de la #DGT para adquirir el certificado de inscripción digital, necesario para la obtención de la etiqueta identificativa oficial. 🧐Recuerda que es obligatorio para poder circular con tu #patineteeléctrico. ℹ️https://t.co/p5qfn8i1ia pic.twitter.com/DDtlNm9zqC — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) March 4, 2026

Cómo cambiar el taco de motor Antes de explicar el siguiente punto, cabe destacar que para realizar este procedimiento debes de seguir un conocimiento mínimo de mecánica, de lo contrario podrías dañar gravemente el vehículo. Por ello, sin lugar a dudas, si no tienes experiencia en este campo es aconsejable llevar el coche hasta el taller de inmediato. Una vez lanzado el consejo, en primer lugar debemos de preparar el coche en una superficie plana y con el freno de mano, además de desconectar la batería para trabajar con seguridad. El segundo paso debe ser localizar el taco de motor: para ello, abre el capot e identifica el soporte que vas a cambiar con seguridad. Luego, debemos sujetar el motor utilizando un gato para no dañarlo. Aflojaremos los tornillos y los retiraremos del chasis y retiraremos el elemento viejo con cuidado, observando (muy importante) cómo va colocado para simular el nuevo. Instalamos el nuevo en la misma posición fija y apretaremos de nuevo los tornillos. Por último, arrancaremos el coche y revisaremos si existen o no vibraciones o ruidos extraños. Si persiste el problema, lo recomendable sería acudir rápidamente hasta el taller más cercano. 📢Resultados #CampañaEspecialControlYVigilancia de #Cinturón y #SRI (10-16 mar): 6.863 conductores/pasajeros no llevaban cinturón. 458 eran menores que no hacían uso del SRI o lo llevaban incorrectamente. 🤕69,3% de las denuncias en #CtraConvencional. ℹ️https://t.co/iJacwaj85e pic.twitter.com/CSZ8EUw7x2 — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) March 20, 2026

Precio de un taco de motor y cuánto cuesta cambiarlo

Según varias informaciones del mundo del motor, el precio de un taco de motor no suele ser muy significativo y la pieza sola cuesta en torno a los 20-100 euros, todo dependerá del tipo de elemento y modelo del coche. No obstante, si tienes que llevar el vehículo al taller esta cifra aumentará por la mano de obra del mecánico. Tal y como hemos destacado con anterioridad, sustituir esta pieza es complejo y el precio suele situarse entre los 100 y 250 euros, dependiendo de la zona geográfica donde lo realices y sus diferentes contextos: tiempo de trabajo, dificultad…

🚨 ¿Salvarías una vida en 60 minutos? 🧩 En el scape room #LaHoraDeOro de @DGTes estudiantes de Secundaria se convierten en equipo de rescate 🚒 ⏱️ Decisiones reales, presión real. Porque tras un accidente… cada segundo cuenta. 👉 Atrévete, aprende y comparte. #SeguridadVial pic.twitter.com/8qj0YsCJxM — Ministerio del Interior (@interiorgob) March 19, 2026

Qué pasa si se rompe

¿Qué ocurre si se rompe el taco de motor y seguimos circulando? Pues bien, correríamos el riesgo de que el elemento y los próximos al mismo sufran averías y el daño sea mayor, además de sufrir otras consecuencias, como, por ejemplo, una mayor vibración en el interior del coche, desgaste prematuro de otros elementos o una mayor incomodidad al conducir, entre otros factores que a continuación detallaremos.