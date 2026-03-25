Un experto revela cuál es el coche más seguro del mundo: «Es el más fiable, en nuestro taller pasan meses que no entra ningún coche en garantía»

Cuando se trata de seguridad y fiabilidad, no todos los vehículos son iguales, y un experto acaba de revelar cuál es el coche más seguro del mundo. Como profesional con experiencia en el sector de la automoción, asegura que se trata de un modelo que combina robustez y rendimiento, hasta el punto de que en su taller pueden pasar meses sin que entre ninguno en garantía. Además, la marca tiene una gran reputación a nivel internacional, confirmando así que su seguridad no depende de un sólo de mercado, sino que es consiste en diferentes países.

Hablamos del Suzuki Swift, que ha conquistado a más de nueve millones de conductores durante dos décadas, consolidándose como un referente en diseño y un modelo de culto para quienes disfrutan de la conducción urbana. Gracias a su agilidad, dimensiones compactas y un interior sorprendentemente amplio, se presenta como una opción práctica, versátil y muy funcional.

Éste es el coche más seguro del mundo

«El Suzuki Swift es un coche mucho más fiable de lo que la gente cree. Es uno de los coches, por no decir el coche más seguro del mundo. De hecho, en nuestro taller pueden pasar meses sin que entre ningún coche en garantía, lo que dice mucho de su fiabilidad. Además, Suzuki es la segunda marca más fiable del mundo. También es mucho más importante de lo que en España se aprecia, ya que, por ejemplo, en Japón los coches que se venden allí no se parecen a los que hay aquí. Hay que tener en cuenta que, para Japón, Europa es un mercado residual, y que muchas novedades llegan antes a países como Japón, China o incluso Croacia, y luego ya vienen «de rebote» a Europa».

En el apartado mecánico, incorpora tecnología híbrida con etiqueta ECO. Su motor 1.2L de tres cilindros con sistema Mild-Hybrid permite reducir el consumo de combustible y las emisiones de CO2. El diseño exterior del coche más seguro del mundo se renueva con una imagen más moderna, destacando la parrilla frontal en piano black y los grupos ópticos LED. A esto se suma Suzuki Connect, que permite acceder desde el smartphone a información del vehículo como ubicación, estado o asistencia. También incorpora la tecnología 4×4 AllGrip Auto, siendo el único en su segmento con este sistema, lo que garantiza una tracción óptima incluso en superficies deslizantes o nevadas.

En el interior, el coche más seguro del mundo presenta un panel de instrumentos actualizado con una pantalla HD de 9 pulgadas, compatible de forma inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto. Además, el sistema Suzuki Connect permite consultar en todo momento datos clave del vehículo, como luces encendidas, historial o localización.

En cuanto a seguridad, el nuevo Swift integra sistemas avanzados como la alerta de tráfico posterior, que detecta vehículos en los laterales traseros; el control de velocidad adaptativo, que ayuda a reducir la fatiga en viajes largos; el asistente de mantenimiento de carril, que mantiene el vehículo centrado; y el reconocimiento de señales de tráfico, que muestra información relevante directamente en el panel de instrumentos.

Los coches más vendidos en 2025

Las ventas de turismos cierran el año con 1.148.650 unidades, un 12,9% más que el año anterior. Una cifra que vuelve a superar el millón de unidades matriculadas por segundo año consecutivo.

En lo más alto del ranking se sitúa el SEAT Ibiza con 4.505 unidades, consolidándose como uno de los modelos más demandados gracias a su equilibrio entre precio, diseño y prestaciones. Muy cerca aparece el Dacia Sandero, con 4.208 unidades, destacando por su excelente relación calidad-precio.

Por detrás, el Toyota C-HR y el Peugeot 208 mantienen cifras muy competitivas, superando ambos las 3.900 unidades, lo que demuestra el auge tanto de los SUV compactos como de los utilitarios modernos. El Renault Clio y el Toyota Corolla también se mantienen fuertes en el mercado, con más de 3.300 unidades vendidas cada uno.

En posiciones intermedias destacan modelos como el SEAT Arona, el Nissan Qashqai o el Toyota Yaris Cross, todos ellos dentro del segmento SUV, que sigue ganando protagonismo. También sorprende la presencia del MG ZS, que continúa creciendo gracias a su precio competitivo. Por último, modelos como el Volkswagen Tiguan, el SEAT León o el Citroën C4 cierran la lista.

Félix García, director de comunicación y marketing de ANFAC, explicó «cerramos un 2025 con un crecimiento a doble dígito, con casi 1,15 millones de turismos vendidos. Ha sido un año muy positivo porque además los particulares y las empresas han aumentado su demanda de turismos nuevos tirando del mercado. Cierto es que todavía estamos lejos de los 1,259 millones de unidades vendidas en 2019 pero lo cierto es que el mercado está poco a poco recuperándose y esperamos que en este 2026 nos quedemos cerca ya de la cota alcanzada antes de la pandemia».