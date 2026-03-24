En España están obsesionados con los eléctricos pero este coche por menos de 15.000 euros es la mejor alternativa

En España, la atención parece centrarse cada vez más en los coches eléctricos, pero no siempre es la mejor opción. Para quienes buscan un vehículo fiable, moderno y con un precio ajustado, el SEAT Ibiza se presenta como una alternativa insuperable. Con un precio que se puede situar por debajo de los 15.000 euros, este modelo combina diseño atractivo, tecnología de última generación y un rendimiento eficiente. El Ibiza demuestra que no hace falta renunciar al estilo ni a la comodidad para tener un coche con carácter.

«El SEAT Ibiza es un icono de la industria del automóvil y uno de los grandes pilares de la marca», dice Wayne Griffiths, presidente de SEAT y CUPRA. «Las nuevas modificaciones exteriores y la revolución interior de la renovada quinta generación, junto con los nuevos niveles de conectividad y seguridad, sitúan al Ibiza en posición de continuar con la historia de éxito».

SEAT Ibiza, un coche ‘Made in Spain’

El SEAT Ibiza ha sido un pilar fundamental del éxito de la marca desde su lanzamiento en 1984. Tras 37 años, cinco generaciones y casi seis millones de unidades vendidas, se ha consolidado como el vehículo más exitoso de SEAT. La renovación de la generación actual busca mantener esa mentalidad ganadora, reforzando su posición como un modelo clave dentro de su segmento en Europa.

El SEAT Ibiza 2026, disponible desde enero de 2026 con un precio base aproximado de 15.238 € a 18.690 €, es una actualización del modelo actual, disponible en tres versiones:

Ibiza FR: diseño dinámico favorito en la versión Ibiza FR, con detalles como las llantas de aleación mecanizadas Performance de 46 cm (18″) y una tapicería exclusiva en NUANCE.

Ibiza Style: combina elegantes llantas de aleación, un exterior impresionante y un interior cómodo y perfecto.

Ibiza +: diseñado especialmente en la versión Ibiza para ofrecer una conducción suave y compacta

El SEAT Ibiza FR destaca por ser un coche dinámico y enérgico, que combina un diseño deportivo con un rendimiento ágil. En su versión 1.0 TSI de 85 kW (115CV), alcanza una velocidad máxima de 200 km/h, con un par máximo de 200 Nm y aceleraciones de 6,8 segundos de 0 a 80 km/h, 9,9 segundos de 0 a 100 km/h y 10,0 segundos de 80 a 120 km/h a velocidad máxima en marcha, contando con una capacidad de maletero de 355 litros. Por su parte, la versión 1.5 TSI de 110 kW (150CV) con transmisión DSG ofrece una aceleración más deportiva, alcanzando de 0 a 100 km/h en 8,1 segundos, con una velocidad máxima de 220 km/h y un par máximo de 250 Nm, manteniendo la misma capacidad de maletero.

Entre su equipamiento destacado, el Ibiza FR incluye cristales traseros oscurecidos, Winter Pack, Full Link, alarma, llantas de aleación de 46 cm (18”), faros LED delanteros Design, sensores de aparcamiento delantero y trasero con cámara de visión trasera, climatronic bizona, SEAT CONNECT con Navi System+ de 23,4 cm (9,2″), sistema de sonido SEAT, techo solar panorámico y cargador inalámbrico, ofreciendo así confort, tecnología y deportividad en cada trayecto.

Diseño

Las líneas geométricas y depuradas de la parrilla se combinan con un estilo atemporal para crear un diseño atrevido que refleja el carácter único del SEAT Ibiza. Este detalle no solo aporta personalidad, sino que también destaca la elegancia del coche desde el primer vistazo Las llantas del Ibiza ofrecen múltiples opciones que combinan estilo y prestaciones. Las llantas de aleación mecanizadas Performance de 46 cm (18″) destacan por su acabado negro, aportando un carácter atrevido y deportivo, mientras que las mismas llantas en gris Atom ofrecen un toque sofisticado y llamativo.

El interior del SEAT Ibiza también ha recibido pequeños retoques que marcan la diferencia. Los asientos tipo bucket están diseñados para ofrecer un aspecto más deportivo y mejorar la comodidad, haciendo que cada trayecto sea más dinámico. En el acabado Ibiza FR, estos asientos cuentan con tapicería NUANCE que refuerza el carácter deportivo y mejora la sujeción lateral durante una conducción más intensa.

Por su parte, el acabado Style presenta asientos con texturas hexagonales que recuerdan a la parrilla exterior, acentuadas por un toque fresco de AURORA. Los aireadores en color Fresh Mint combinan con el azul Stone mate, creando una superficie elegante y agradable al tacto. Finalmente, en el modelo Ibiza +, los asientos de tela Comfort en tono ACERO destacan por su confección elegante y exquisita.

Tecnología

«Tecnología mejorada para una conducción emocionante

Inteligente, elegante y equipado con tecnología práctica. El nuevo SEAT Ibiza convierte las rutinas diarias en inolvidables aventuras urbanas».

El nuevo sistema de sobido ofrece una experiencia acústica envolvente gracias a seis altavoces prémium, una caja de subwoofers y un amplificador de 300 W que se puede personalizar. Por otro lado, el nuevo Connectivity Box de 15W con refrigeración, permite cargar el teléfono de manera inalámbrica. Asimismo, con el sistema Drive Profile, se pueden adaptar las prestaciones del coche al estilo de conducción: Normal, Sport, Eco o Individual. El nuevo SEAT Ibiza también integra SEAT CONNECT con una tarjeta eSIM incorporada que permite usar la función eCall, que contacta directamente con los servicios de emergencia en caso de que ocurra un accidente.