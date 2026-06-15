METEOCAT avisa a Barcelona y confirma que no hay vuelta atrás: lo que llega justo antes de uno de los días más esperados del año

Avisa a Barcelona el Meteocat y confirma que no hay vuelta atrás, lo que llega justo unos días antes de los días más esperados del año, pone los pelos de punta. Será el momento de empezar a prepararnos para un cambio de tendencia que puede ser la que nos marcará de cerca, en unos días en los que cada detalle cuenta y lo hace de una forma sorprendente. Los expertos de la AEMET no dudan en darnos algunos detalles destacados que pueden acabar siendo esenciales, en estos días en los que cada gesto cuenta.

Será el momento de empezar a pensar en algunas situaciones que podrían acabar siendo las que nos darán un cambio destacado de guion que quizás hasta el momento nadie hubiera ni imaginado. Es hora de saber en primera persona qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que realmente tocará saber qué es lo que puede pasar en breve. Estos expertos del Meteocat confirman que lo que vamos a ver será permanente, no hay vuelta atrás, el calor intenso es una novedad.

No hay vuelta atrás Meteocat avisa a Barcelona y confirma lo peor

Es hora de empezar a pensar en algunos cambios importantes que pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca. En estos días que hasta la fecha nadie hubiera ni imaginado, lo que tenemos por delante son una serie de cambios que, sin duda alguna, acabará siendo esencial.

Es momento de tener en consideración algunos detalles que hasta el momento nadie hubiera tenido en cuenta y que, quizás hasta la fecha no sabíamos. Sin duda alguna, es hora de saber qué es lo que pasará en una Barcelona que se prepara para lo peor.

Los expertos no dudan en darnos algunos detalles importantes que pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada. Es momento de poner en práctica lo que puede pasar en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración.

Este tiempo que tenemos por delante puede acabar siendo un problema para muchos. Será el momento de estar pendientes de una serie de cambios que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración. Es hora de saber qué puede pasar en una de las fechas en las que Barcelona se llena de turistas y de fiestas.

Lo que llega justo en uno de los días más esperados del año

A las puertas de un San Juan en el que podemos empezar a ver llegar determinados cambios que hasta el momento nadie hubiera ni imaginado. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en breve, de la mano de algunas peculiaridades que pueden ser claves.

De momento, la AEMET no duda en lanzar una seria advertencia: «Poco nuboso, con nubosidad de evolución diurna, y chubascos y tormentas en el Pirineo por la tarde, localmente fuertes, con granizo y rachas de viento muy fuertes, que pueden extenderse a la depresión Central. Temperaturas mínimas con cambios ligeros; máximas en descenso en Pirineos, y con cambios ligeros en el resto, siendo significativamente elevadas en puntos de la depresión central de Lleida. Viento flojo de dirección variable, tendiendo a sureste flojo por la tarde, con aumentos ocasionales de intensidad en el sur de la depresión central».

Las alertas pueden estar activadas: «Temperaturas significativamente altas en la depresión Central de Lleida. Chubascos acompañados de tormenta en Pirineos por la tarde, localmente fuertes, con granizo y rachas de viento muy fuertes, que puedes extenderse a la depresión Central».

Quedan horas para volver a un calor extremo que pone en riesgo las celebraciones al aire libre: «La estabilidad comenzará a aumentar en buena parte de la Península por la influencia de las altas presiones y el aire en altura menos frío. Sin embargo, aún son posibles los chubascos y las tormentas durante la tarde, por el desarrollo de nubosidad de evolución, en puntos del norte del sistema Ibérico, la cordillera Cantábrica, el sistema Central y el este de Castilla y León. En el litoral cantábrico son probables los cielos con nubes bajas, aunque tendentes a despejar durante la tarde. Salvo por la aparición de algunas nubes de evolución en la meseta sur y Extremadura, donde no se descarta algún chubasco aislado, los cielos del resto de la Península y de Baleares estarán poco nubosos o despejados. En Canarias, se prevén cielos con intervalos de nubes en el norte y despejados en el sur.

Las temperaturas máximas subirán de forma generalizada; solo en el litoral del mar de Alborán se esperan descensos. Se podrán superar los 35-36 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste y del valle del Ebro, y los 37-38 en los valles del Guadiana y, sobre todo, del Guadalquivir. Las mínimas bajarán ligeramente en el tercio este, se mantendrán sin cambios en los litorales del norte y subirán en el resto. Se prevén noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en los valles fluviales del suroeste y los litorales mediterráneos. En Canarias no se esperan cambios en las temperaturas».