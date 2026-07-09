Alineación de España contra Bélgica: De la Fuente mantiene lo que funciona

Luis de la Fuente ya tiene decidido el once con el que España buscará un puesto en las semifinales del Mundial. El seleccionador mantendrá intacto el bloque que ha llevado a la Selección hasta los cuartos de final. Dani Olmo sigue siendo un fijo, mientras que Pedri, a pesar de no haber estado del todo bien contra Portugal, sigue entre los titulares.

Unai Simón defenderá una portería que sigue imbatida en el campeonato. El meta del Athletic no ha recibido ni un solo gol en todo el Mundial. Pedro Porro, Cubarsí, Laporte y Cucurella repetirán en defensa, mientras que Rodri continuará siendo el equilibrio del equipo junto a Pedri, que está obligado a mejorar su rendimiento. El canario debe subir su nivel. Por delante, de enganche, formará un Dani Olmo que es intocable en estos momentos.

Arriba tampoco habrá novedades. Lamine Yamal volverá a ser el principal argumento ofensivo desde la banda, Álex Baena mantendrá la confianza del seleccionador después de su gran rendimiento y Mikel Oyarzabal ejercerá como referencia en punta.

De la Fuente tiene equipo

De la Fuente vuelve a apostar por la continuidad. La Selección ha encontrado un equilibrio que le ha permitido alcanzar los cuartos de final sin recibir un solo gol y con la sensación de crecer partido tras partido. Bélgica supondrá el examen más exigente hasta la fecha, pero el seleccionador está convencido de que este once reúne todo lo necesario para dar un paso más hacia el gran sueño de conquistar el Mundial.

España está a tres pasos de su gran sueño y objetivo, que no es otro que volver a ganar un Mundial 16 años después. De momento, ya ha dejado en el camino a Austria y Portugal, mientras que ahora el siguiente objetivo es una Bélgica que demostró sus argumentos goleando a Estados Unidos.

Posible alineación de España

La alineación prevista de España para medirse a Bélgica apunta a ser la siguiente: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Dani Olmo, Pedri; Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal.