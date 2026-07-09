Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online el España - Bélgica del Mundial 2026 El España - Bélgica es de los cuartos de final del Mundial 2026 y se jugará en el Estadio de Los Ángeles La selección española buscará el triunfo para plantarse en las semifinales del Mundial 2026

España y Bélgica se van a tener que enfrentar en los cuartos de final del Mundial 2026 en un choque que será a vida o muerte. Estos dos combinados pelearán por sacar el segundo billete que hay en juego para las semifinales de la Copa del Mundo y sólo uno podrá avanzar a la siguiente fase del campeonato. Te contamos la fecha, el horario y el canal de televisión para ver en directo todo lo que ocurra en este duelo de la selección española en el Estadio de Los Ángeles.

A qué hora es el partido de España contra Bélgica del Mundial 2026

La selección española de fútbol se medirá a Bélgica en el partido que corresponde a los cuartos de final del Mundial 2026. El combinado que dirige Luis de la Fuente se cargó a Portugal gracias al solitario tanto de Mikel Merino y ahora España espera poder hacer valer su papel de favorita para imponerse a los belgas. Los red devils, por su parte, consiguieron eliminar a una de las anfitrionas, a Estados Unidos, tras imponerse por un contundente 1-4. Veremos cuál de los dos conjuntos gana en el Estadio de Los Ángeles.

La FIFA ha programado este vibrante España – Bélgica correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026 para este viernes 10 de julio. El organismo que preside Gianni Infantino y que tanta polémica ha suscitado estos últimos días, ha fijado el horario de inicio del choque de este duelo de la selección española para las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y todo debería transcurrir con total normalidad para que el balón ruede de manera puntual en el Estadio de Los Ángeles.

Dónde ver el partido de España contra Bélgica de cuartos del Mundial 2026

Los dos medios de comunicación que tienen los derechos televisivos para emitir en exclusiva en suelo español partidos de la Copa del Mundo son Dazn y RTVE, aunque el ente público sólo tiene un duelo como máximo al día. Este España – Bélgica de los cuartos de final del Mundial 2026 que se disputa en el Estadio de Los Ángeles se podrá ver por televisión en directo a través de Dazn y también gratis y en abierto por La1.

Todos aquellos hinchas incondicionales de la selección española de fútbol también van a poder ver en directo en streaming y en vivo online el España – Bélgica de los cuartos de final del Mundial 2026 a través de las aplicaciones de Dazn o RTVE Play. Estas apps se podrán descargar en dispositivos de uso habitual como pueden ser teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, mientras que también habilitarán sus páginas webs para que puedan acceder a ellas con un ordenador y así no perderse nada de lo que suceda en el Estadio de Los Ángeles.

Además, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que suceda en la Copa del Mundo y también lo que ocurra alrededor de la selección española, ya que tenemos un enviado especial siguiendo al combinado nacional. También narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del España – Bélgica correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026. Cuando se escuche el pitido final en el Estadio de Los Ángeles publicaremos la crónica y también compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones relevantes que nos lleguen por parte de los protagonistas.

Dónde escuchar por radio en directo el España – Bélgica del Mundial 2026

Todos aquellos aficionados de la selección española que no vayan a poder ver por cualquier motivo este partidazo de los cuartos de final del Mundial 2026 por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online van a tener la oportunidad de escuchar gratis por la radio el España – Bélgica. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, RNE u Onda Cero conectarán con el Estadio de Los Ángeles para contar todo lo que esté sucediendo con este partidazo.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido España – Bélgica?

El Estadio de Los Ángeles, también conocido como SoFi Stadium, está ubicado en California y será el escenario donde se va a jugar este apasionante España – Bélgica que corresponde a los cuartos de final del Mundial 2026. Este campo se inauguró en 2020, es la casa de Los Ángeles Rams de la NFL y tiene capacidad para recibir a unos 70.000 espectadores, por lo que se espera un lleno absoluto en sus gradas.

La FIFA escogió al árbitro Michael Oliver para que imparta justicia en el España – Bélgica que cayó en los octavos de final del Mundial 2026. Este colegiado nació en Reino Unido, tiene 41 años y dio el paso de convertirse en internacional en 2012. Su dilatada trayectoria hace que sea un trencilla adecuado para dirigir un choque tan importante de esta ronda de la Copa del Mundo.