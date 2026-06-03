Selección de Portugal para el Mundial 2026: calendario, convocados, camiseta, entrenador, estrellas…

La selección de Portugal afronta el Mundial 2026 con una mezcla de ilusión, experiencia y ambición. El combinado luso disputará en Estados Unidos, México y Canadá su séptima Copa del Mundo consecutiva, en un torneo que además estará marcado por la presencia de Cristiano Ronaldo, quien ya ha confirmado que será la última participación mundialista de su carrera.

El equipo dirigido por Roberto Martínez llega a la gran cita con una de las plantillas más completas del campeonato. Portugal combina el peso competitivo de futbolistas veteranos con una generación de jugadores jóvenes que ya destacan en algunos de los clubes más importantes del fútbol europeo. El objetivo pasa por romper definitivamente la barrera histórica de los últimos Mundiales y alcanzar una final que todavía se resiste.

Desde el cuarto puesto logrado en Alemania 2006, la selección portuguesa no ha conseguido superar los octavos de final en una Copa del Mundo. Ahora, con un bloque repleto de talento y tras conquistar recientemente la Liga de Naciones 2024-2025, Portugal buscará dar un paso más en Norteamérica.

Grupo de la selección de Portugal en el Mundial 2026

El sorteo del Mundial 2026 encuadró a Portugal en el Grupo K junto a RD Congo, Uzbekistán y Colombia. Sobre el papel, el combinado portugués aparece como uno de los favoritos para avanzar a las eliminatorias, aunque tendrá enfrente selecciones con perfiles muy distintos.

RD Congo aportará potencia física y velocidad, Uzbekistán representa una de las grandes revelaciones asiáticas y Colombia llegará como uno de los equipos sudamericanos más competitivos. Portugal intentará imponer la calidad técnica y la profundidad de plantilla que posee para dominar el grupo desde el inicio.

Cuándo juega Portugal en el Mundial de 2026

El calendario de Portugal en la fase de grupos del Mundial 2026 ya está confirmado. El debut será frente a RD Congo en Houston, antes de medirse a Uzbekistán y cerrar la primera fase ante Colombia.

El conjunto portugués espera llegar al último encuentro con la clasificación encaminada, aunque el duelo ante Colombia apunta a ser uno de los partidos más destacados del grupo.

Miércoles, 17 de junio 2026 – 19:00 horas – Portugal vs RD Congo – Houston Stadium

vs RD Congo – Houston Stadium Martes, 23 de junio 2026 – 19:00 horas – Portugal vs Uzbekistán – Houston Stadium

vs Uzbekistán – Houston Stadium Domingo, 28 de junio 2026 – 1:30 horas – Colombia vs Portugal – Miami Stadium

Convocados de Portugal para el Mundial 2026

Porteros

Diogo Costa

Rui Silva

José Sá

Defensas

Matheus Nunes

Diogo Dalot

Nélson Semedo

João Cancelo

Rúben Dias

Gonçalo Inácio

Tomás Araújo

Renato Veiga

Nuno Mendes

Centrocampistas

Samu Costa

Rúben Neves

Vitinha

João Neves

Bruno Fernandes

Bernardo Silva

Delanteros

Rafael Leão

Francisco Conceição

Pedro Neto

Trincão

João Félix

Gonçalo Guedes

Gonçalo Ramos

Cristiano Ronaldo

Quién es el portero de Portugal

La portería portuguesa cuenta actualmente con varias alternativas de nivel, aunque Diogo Costa parte como principal candidato para defender el arco en el Mundial 2026. El guardameta del Oporto se ha consolidado como una de las grandes referencias del fútbol portugués gracias a su seguridad bajo palos, su capacidad de reacción y su buen manejo del balón.

Su figura ganó todavía más protagonismo durante la Eurocopa 2024, especialmente en la eliminatoria contra Eslovenia, donde se convirtió en el primer portero de la historia del torneo capaz de detener tres penaltis en una misma tanda.

Además de sus actuaciones internacionales, Diogo Costa también llega avalado por sus éxitos con el Oporto, club con el que ha conquistado ligas, copas y supercopas. Su rendimiento también fue importante en la conquista de la Liga de Naciones frente a España.

Las estrellas de la selección de Portugal en el Mundial 2026

Todos los focos volverán a centrarse en Cristiano Ronaldo. El delantero portugués afrontará con 41 años el que será el último Mundial de su carrera. El atacante del Al-Nassr sigue persiguiendo uno de los pocos títulos que todavía faltan en su palmarés: la Copa del Mundo.

Cristiano ya conquistó la Eurocopa de 2016 y las ediciones de la Nations League de 2019 y 2025, pero mantiene intacta la ambición de levantar el trofeo más importante del fútbol internacional. Además, llegará al torneo con el objetivo de seguir ampliando su histórica cifra de goles oficiales.

Sin embargo, Portugal no depende únicamente de Cristiano Ronaldo. La selección cuenta con futbolistas de enorme peso en el fútbol europeo. Bruno Fernandes lidera la creación desde el mediocampo, Bernardo Silva aporta talento y control del juego, mientras que Vitinha y João Neves representan el presente y futuro del centro del campo portugués.

En ataque también destacan Rafael Leão y João Félix. El primero ofrece desequilibrio y velocidad desde las bandas, mientras que el segundo añade movilidad y creatividad en los últimos metros.

Así es el seleccionador de Portugal en el Mundial 2026

Roberto Martínez asumió el mando de Portugal en 2023 después de su etapa al frente de Bélgica, selección con la que alcanzó el tercer puesto en el Mundial de Rusia 2018. Desde su llegada al combinado portugués ya logró conquistar la Liga de Naciones 2024-2025.

El técnico español apuesta habitualmente por un sistema ofensivo, con especial protagonismo para la posesión y el talento individual de sus futbolistas. Su idea suele desarrollarse a través de un esquema 4-2-3-1 que busca potenciar la capacidad creativa del equipo.

Uno de los grandes desafíos de Roberto Martínez será encontrar equilibrio defensivo sin perder agresividad en ataque. Portugal dispone de una generación muy técnica y ofensiva, y el cuerpo técnico trabaja para convertir ese potencial en una candidatura real al título mundial.

La camiseta de Portugal en el Mundial 2026