Roberto Martínez se rinde a Cristiano: «Nunca he visto a nadie como él»

A sus 40 años, Cristiano Ronaldo sigue dejando a todos boquiabiertos, incluso a su seleccionador, Roberto Martínez. El entrenador de Portugal no ha podido evitar rendirse a su estrella y aseguró este miércoles que «nunca he visto a nadie como Cristiano». Su «hambre de ganar» y de ser mejor cada día le ha llevado al ex de Real Madrid, Juventus y Manchester United a convertirse en uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol.

«He trabajado con muchos genios, pero nunca he visto a nadie como Cristiano. Tiene un hambre de ganar increíble. La mañana siguiente es una oportunidad para ser mejor, para ganar, es único, no puedo explicarlo», dijo Martínez durante su participación en el congreso Portugal Football Summit que tiene lugar en Oeiras, a las afueras de Lisboa.

Martínez destacó que el atacante, ex del Real Madrid y ahora en el Al Nassr saudí, de 40 años, «siempre encuentra la manera de ser útil al equipo» y que es «un referente para los demás simplemente por lo que hace». «No necesita decir nada, siempre será el primero en buscar ese pequeño detalle que le dé ventaja, es un ejemplo», añadió.

El técnico catalán, que a lo largo de su carrera ha pasado por clubes como el Wigan o el Everton ingleses o por la selección de Bélgica, estableció además un paralelismo entre entrenar a un club y a una selección, «donde el aspecto psicológico es esencial».

Mientras que en un club se acaba siendo «un profesor», en los equipos nacionales es necesario crear un ambiente «en el que los jugadores sientan que el trabajo en pro de la selección les permitirá sacar lo mejor de sí mismos». «Tenemos poco tiempo para trabajar con los jugadores y, naturalmente, tenemos que unir a los jugadores para poder tener un equipo competitivo», señaló.

El Portugal Football Summit se celebra hasta el próximo día 11 y contará con la presencia de figuras del fútbol como el director deportivo del FC Barcelona, Deco, ex jugadores como el ex madridista Pepe y representantes de clubes como el Atlético de Madrid o el Athletic de Bilbao.