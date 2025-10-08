Cristiano Ronaldo se niega aún a retirarse: «Todavía tengo pasión por esto»

El amor de Cristiano Ronaldo por su país está fuera de dudas. El portugués ha defendido los colores de la selección portuguesa durante los últimos 22 años y admite que aún tiene cuerda para rato, ya cerca de cumplir los 41 años. El luso, ex del Real Madrid, Juventus o Manchester United, entre otros, y actualmente en el Al Nassr, recibió el trofeo Prestigio durante la gala Portugal Football Globes, donde aseguró que aún no piensa en retirarse: “Todavía tengo pasión por esto”.

“Llevo 22 años en la Selección, creo que eso habla por sí mismo, la pasión que tengo por vestir la camiseta, por ganar trofeos, por jugar con la Selección. Incluso digo muchas veces: si pudiera, jugaría al fútbol solo por la Selección, no jugaría por ningún otro club, porque es el culmen y la cima de un jugador de fútbol”, reconoció Cristiano Ronaldo durante su intervención, una vez que subió al estrado para recibir su reconocimiento a una larga carrera deportiva repleta de éxitos que aún continúa.

El portugués admite que aún “tengo pasión por esto”, refiriéndose al fútbol y rechazando la idea de la retirada en estos momentos: «Mi familia dice que ya es hora de dejarlo y me preguntan por qué quiero hacer 1.000 goles si ya he hecho 900 y pico». Pero el hambre de fútbol de Cristiano Ronaldo es mucho más poderoso que el tiempo y su condición física: «Pero en mi interior no pienso así. Todavía estoy produciendo cosas buenas, estoy ayudando a mi club y a la Selección. ¿Por qué no continuar? Tengo la certeza de que cuando acabe me iré pleno porque di todo de mí. Es disfrutar del momento. Sé que no me quedan muchos años para jugar, pero los pocos que me queden, tengo que disfrutarlos al máximo».

Orgulhoso por este reconhecimento especial. 22 anos de Seleção e continuo com a mesma paixão. Obrigado a todos os treinadores e companheiros que me ajudaram a chegar até aqui. Obrigado, @selecaoportugal! pic.twitter.com/dfo5fRQ4E2 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 7, 2025

Cristiano Ronaldo fue cuestionado por su forma de ver el fútbol, si es para él una obsesión, a lo que responde: «Voy a ser sincero: no lo veo como una obsesión. Si me lo preguntaras hace 20 años, quizás respondería de una manera diferente, con ganas de comerme el mundo, pero ahora ya no veo las cosas así. La edad también nos permite pensar de otra manera. Como dije, tengo una filosofía de vida de vivir el día a día. En el día a día las cosas cambian en un instante. No se puede hacer planes a largo plazo».

«Nuestro objetivo es ganar los dos próximos partidos y estar en el Mundial», dice sobre su reto con la selección de Portugal: “El Mundial ya se verá. Tenemos que pensar única y exclusivamente en el presente, pero con la mente puesta más adelante. Sería un sueño. Pero paso a paso».

«Veo aquí a Rui, a Pepe, a Jorge Andrade, a Beto, a Quaresma… y al verlos digo: ‘Todavía sigo aquí’. Sé que ya deben estar cansados de seguir viéndome aquí, en estas ceremonias”, dice un Cristiano Ronaldo emocionado, pero aún con gasolina de seguir dándonos tardes de fútbol y goles: “Pero creo que todavía sigo aportando muchas cosas a la Selección y al fútbol».