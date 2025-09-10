Otro récord de Cristiano Ronaldo: ya es el máximo goleador histórico en fases de clasificación

Cristiano Ronaldo no para de superarse a sus 40 años y este martes logró otro récord histórico en su carrera al convertirse en el máximo goleador en fases de clasificación para el Mundial con su tanto de penalti frente a Hungría en la victoria de Portugal (2-3). El astro portugués igualó al guatemalteco Carlos Ruiz con 39 dianas en eliminatorias para la Copa del Mundo. De hecho, si el físico se lo permite y llega a la de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá será su sexta participación.

Hungría se adelantó en el minuto 20, Bernardo Silva marcó el empate antes del descanso, Cristiano anotó de penalti y los húngaros, con doblete de Varga, empataban en el 83, aunque Cancelo anotó el definitivo 2-3 en el 85. El partido comenzó con la selección húngara, que dirige el exfutbolista italiano Marco Rossi, decidida a defender atrás en bloque para intentar salir a la contra con rapidez.

Mientras tanto, Portugal se hacía con el balón para jugar como le gusta al técnico español, Roberto Martínez. Con el control del partido, los lusos encontraban espacios por las dos bandas, con buenas conexiones entre Bernardo Silva y Cancelo, por la derecha, y de Nuno Mendes y Pedro Neto, por la izquierda.

La primera ocasión clara llegó para Portugal en el minuto 6 con un centro medido de Cancelo al punto de penalti, donde Bruno Fernandes no llegó a rematar. Sin embargo, los lusos no encontraban claridad en ataque, a pesar de la posesión del balón, y fueron los húngaros los que inauguraron el marcador en el minuto 20 en una contra de libro.

Partido igualado entre Hungría y Portugal

Robo de balón en la zona defensiva, salida con rapidez, centro al punto de penalti y el experimentado delantero centro del Ferencvaros, Barnabás Varga, la puso de cabeza pegada al poste, que hizo imposible la estirada de Diogo Costa. La réplica lusa llegó en el minuto 30, con una buena jugada por la banda derecha, que remató Ronaldo a placer en el área pequeña, pero que atajó en un alarde de reflejos el guardameta húngaro del Blackburn inglés, Balazs Toth.

Dos minutos más tarde, ocasión clara para Joao Neves, que controla solo dentro del área, la baja con el pecho, dispara a placer, pero la para, de nuevo, Balazs Toth. En el 34, con un partido más loco, Hungría pudo ampliar la ventaja si Nagy hubiera disparado con acierto en una contra en la que recibió un pase dentro del área que no supo aprovechar.

Acto seguido, Portugal logró empatar la contienda en el 35 con un gol de Bernardo Silva. Controla dentro del área con la derecha y dispara arriba de zurda para hacer imposible la estirada de Balazs. El tanto se revisó por un posible fuera de juego, pero tras el chequeo subió al marcador. Era el décimo cuarto tanto del jugador del City con la elástica de su país y así se llegó al descanso.

El segundo tiempo comenzó con los mismos jugadores y similar disposición sobre el terreno de juego, con Portugal tocando y dominando el esférico y Hungría esperando atrás. La jugada clave del partido llegó en el 55, tras un saque de esquina que botó Bruno Fernandes y remató Cristiano Ronaldo dentro del área. El balón impactó en la mano de Negó y el colegiado, el belga Lambrechts, pitó la pena máxima.

Cristiano Ronaldo es insaciable

Transformó Cristiano en el minuto 57 desde los once metros. A sus 40 años, es su tanto 141 con la selección lusa y el gol 943 como profesional. Con el partido en ventaja, Martínez sacó del campo a Bruno Fernandes y aposto por la creatividad del extremo del Sporting de Portugal, Francisco Trincao, en el minuto 66.

Tras el gol de Portugal, los húngaros adelantaron posiciones para presionar la salida de balón de Portugal y sendas selecciones encontraron más espacios. En una de esas, Hungría, tras un centro por la derecha y un fallo defensivo de Portugal, Varga volvió a marcar de cabeza y empataba el encuentro en el minuto 83.

Sin embargo, la alegría duró poco para los húngaros en el Puskas Arena, ya que Cancelo marcó en el 85 tras un disparo desde el borde del área que ajustó con mucha precisión al fondo de la red. Así acabó el partido con el 2-3 definitivo, lo que deja a Portugal líder en solitario del grupo F con 6 puntos.