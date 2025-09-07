Cristiano Ronaldo no para de marcar: supera a Messi y se acerca a los 1.000 goles

Cristiano Ronaldo no parar de marcar, con su selección o con su club, y con su doblete ante Armenia el pasado sábado superó a Leo Messi y se colocó como segundo máximo goleador de la historia en las eliminatorias para el Mundial con 38 goles, una más que la estrella argentina. El astro luso ya solamente tiene a una diana a Carlos Ruiz para pulverizar otro récord. Además, suma ya 942 dianas, por lo que poco a poco se acerca a esa cifra legendaria de los 1000 goles.

Durante esta semana hemos visto brillar a Messi con Argentina y a Cristiano Ronaldo con Portugal. Pero con un matiz. El argentino con la emoción y la tristeza de saber que era su último partido con la selección en suelo argentino y dejando en el aire su presencia en el Mundial de 2026. La diferencia con el luso es clara. Cristiano arrasó sin piedad a Armenia y tiene claro que quiere estar en el próximo Mundial para seguir haciendo historia. Llegar a la mágica cifra de los 1000 goles en su carrera deportiva es un gran objetivo para seguir luchando.

Cristiano Ronaldo aceleró hacia los históricos 1000 goles con un doblete ante Armenia igual que Joao Felix, que también hizo dos, en esta goleada, en el inicio de ambos equipos en la fase de clasificación para el Mundial 2026.

El cómodo triunfo luso, favorito del Grupo F que completan Hungría e Irlanda, alargó la cosecha anotadora de su astro, Cristiano Ronaldo, que a sus 40 años acumula ya 942 dianas oficiales. Solo 58 le separan del registro legendario de los 1000.

Sobresalió Ronaldo y Joao Felix. Ambos compañeros en el Al Nassr de Arabia Saudí. El ex delantero del Atlético Madrid y Barcelona, abrió el marcador en el Estadio Republicano Vazgen Sargsyan, de Ereván, con un cabezazo en el minuto 9 tras un pase desde la banda derecha del también ex barcelonista João Cancelo.

Once minutos más tarde, Portugal aumentó su ventaja con otro tanto, esta vez anotado por Cristiano con el pie derecho, después de una asistencia del defensa de Al Hilal saudí Rúben Neves. Y a la media hora, Cancelo la afianzaba aún más metiendo el balón en el fondo de la red aprovechando una cierta confusión en el área.

La oportunidad más clara que tuvo Armenia en la primera parte fue un tiro libre errado por el mediocentro Eduard Spertsyan, que salió muy desviado de la portería de Diogo Costa tras tocar la barrera.

La segunda mitad tampoco empezó muy bien para Armenia, ya que apenas habían pasado unos segundos cuando Cristiano Ronaldo firmó su doblete con un disparo desde fuera del área contra el centro de la red que no pudo parar el guardameta armenio Henri Avagyan.

El capitán luso fue relevado en el 56′ por el delantero del Paris Saint-Germain Gonçalo Ramos, quien a los cinco minutos de saltar al césped hizo una asistencia a João Felix que acabó en gol de un taconazo.

En la segunda mitad, de nuevo la ocasión más clara para Armenia fue otro tiro libre, disparado por Hovhannes Harutyunyan, que fue abortado sin dificultad por Diogo Costa. Tras ganar a Armenia, la selección portuguesa, que está en el grupo F, donde también juegan Hungría e Irlanda, parte hacia Budapest, donde el próximo día 9 se medirá a los húngaros.