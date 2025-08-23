El Al Ahli supera al Al Nassr de Cristiano y se proclama campeón de la Supercopa saudí

El Al Ahli superó al Al Nassr de Cristiano Ronaldo en una tanda de penaltis casi perfecta de ambos equipos y se proclamó campeón de la Supercopa de Arabia Saudí en Hong Kong. Un duelo que en los 90 minutos terminó con empate a dos con otro tanto de penalti del astro luso.

El Al Nassr de Cristiano Ronaldo, Joao Félix, Iñigo Martínez, Coman o Brozovic se quedó a las puertas de poder ganar la Supercopa de Arabia Saudí en la final celebrada en Hong Kong. Un partido que empezó con gol del astro luso de penalti en el minuto 41. Aunque poco después, antes del descanso, Kessie puso el empate para el Al Ahli.

Ya en la segunda parte, Brozovic marcó un tanto en el 82 que parecía que podía darle el título al Al Nassr. Pero se quedaron con las ganas. En el minuto 89, Roger Ibañez empató el duelo para Al Ahli y mandó el partido a la tanda de penaltis.

Ya en la tanda de penaltis, Cristiano, Joao y Brozovic no fallaron para Al Nassr. Pero Al Khaibari sí lo hizo ante un gran Mendy. Por el otro lado, Al Ahli los metió todos con el gol final de Galeno y se proclamó campeón de esta Supercopa saudí. A Cristiano se le sigue resistiendo este título tras esta dolorosa derrota para él.

🏆 El Al-Ahli conquista la Supercopa de Arabia Saudita tras doblegar al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/wv67RnCCjy — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) August 23, 2025

Un Cristiano Ronaldo que ya acumula 940 goles gracias a su gol durante esta final de la Supercopa saudí. Aunque no le sirvió para ganar. El astro luso sigue sin poder ganar ningún título en Arabia Saudí. Se le resiste. Durante la tanda de penaltis que perdió Al Nassr pudimos ver a Cristiano incluso rezando antes de perder.