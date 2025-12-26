¿Por qué hoy, viernes 26 de diciembre, no hay un nuevo programa de ‘Equipo de investigación’?

Equipo de investigación se apodera del viernes 26 de diciembre en laSexta, ya que la segunda cadena de Atresmedia vive un día en el que varias de sus ofertas más importantes se toman descanso. Pese a que los espectadores se podrán dar un atracón de programas, lo cierto es que ninguno será de estreno, incluso que se podrá ver por la noche, a partir de las 22:30 h, que también será una reposición.

Gloria Serra y los suyos ya ocuparon la mañana del día 25 de diciembre con uno de sus habituales maratones que comenzaron a las siete de la mañana y acabaron a las dos de la tarde. Para este viernes también serán los protagonistas de la programación. La cadena verde comenzaba el día con dos reportajes dedicados a la muerte de la niña Mari Luz Cortés y al crimen cometido por José Bretón, que asesinó a sus dos hijos como venganza tras la separación de su mujer Ruth, causando un enorme impacto en toda España.

Aruser@s ha tenido una edición más corta de lo habitual con dos horas de emisión desde las nueve y hasta las 11 de la mañana con un especial de mejores momentos navideños. Pero el gran cambio de la programación es la desaparición de Al rojo vivo, la tertulia política de Antonio García Ferreras, que se toma un descanso tras la Nochebuena y la Navidad. En su horario de emisión, de nuevo, Equipo de investigación toma las riendas.

Hasta las 14:00 h se emitirán los siguientes reportajes:

11:00 h: ‘Eva: un expediente abierto’

12:00 h: ‘El secreto de Lucía’

13:00 h: ‘El loco del chándal’

La programación de laSexta también estará alterada en la tarde, ya que Zapeando no faltará a su cita, pero sí lo hará Más vale tarde, que continúa de vacaciones después de que el Día de Nochebuena emitiese un programa de refritos de los últimos meses. En este caso será el cine el que ocupe su lugar.

Equipo de investigación volverá a partir de las 22:30 h, justo después de los informativos y de laSexta Columna, emitiendo tres reportajes para llenar la noche del canal. De nuevo, ninguno será de estreno, ya que, aunque seguro que tienen programas ya terminados, laSexta ha decidido guardarlos para más adelante, puesto que en esta fechas el consumo televisivo baja bastante debido a los planes familiares y los viajes.

Aunque no está confirmado, es muy posible que Equipo de investigación no vuelva con nuevos programas hasta que finalicen las fiestas, guardándose los programas de estreno para el próximo viernes, 9 de enero de 2026. De esta manera, como ya han hecho otros años, esperarán a que termine la Navidad.