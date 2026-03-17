Todos los premios de las Fallas de Valencia 2026: la lista completa

Ya hay lista oficial de premios de las Fallas de Valencia 2026. La comisión Convento Jerusalén-Matemático Marzal ha repetido premio de Sección Especial, mientras que la comisión Espartero-Gran Vía Ramón y Cajal se ha alzado con el primer premio de la Sección Especial de las fallas infantiles de este 2026. Los ninots indultados pertenecen a la comisión Sueca-Literato Azorín en las fallas mayores y a Espartero-Gran Vía Ramón y Cajal en la categoría infantil. Consulta toda la lista de premios de las Fallas de Valencia 2026.

Qué falla es la ganadora

La comisión Convento Jerusalén-Matemático Marzal se ha llevado el premio de la Sección Especial en las Fallas de Valencia 2026. Después de su primer puesto en la edición de 2025, la falla favorita para hacerse con el premio ha revalidado título con la obra de arte de David Sánchez Llongo, que lleva por lema ‘¡Redimonis! Quin és el teu preu?’.

El segundo premio ha sido para L’Antiga de Campanar (Monestir de Poblet-Aparicio Albiñana), obra de Josué Beitia bajo el lema ‘Sentiment’; mientras que Na Jordana y Mario Gual completan el podio con el monumento ‘Passions a la deriva’.

En la categoría infantil, la comisión Espartero-Gran Vía Ramón y Cajal se ha alzado con el primer premio de la Sección Especial de las fallas infantiles de este 2026, gracias al monumento obra del artista Zvonimir Ostoic, que lleva por lema ‘Arca’. El Viatge de Pepet’.

Mejores Ninots 2026

El ninot indultado en las Fallas de Valencia 2026 es el presentado por la comisión Sueca – Literato Azorín y realizado por el artista Pedro Santaeulalia. El gremio de artesanos de artistas falleros de Valencia ha indultado en este 2026 a seis ninots más que pertenecen a las siguientes comisiones:

Falla Ribera – Convento Santa Clara.

Falla Pío XI – Fontanars.

Falla l’Antiga de Campanar.

Falla Plaza del Pilar.

Falla Manuel Candela – Beatriz Tortosa.

Falla San Miguel – Plaza Iborra.

El ninot indultad en la categoría infantil corresponde a la comisión Espartero-Gran Vía Ramón y Cajal, que también ha ganado el premio en la categoría infantil.

Lista completa de premios Fallas 2026

Estos son los premios y clasificaciones en la categoría de la Sección especial de las fallas mayores de Valencia 2026:

Convento Jerusalén-Matemático Marzal: ‘¡Redimonis! Quin és el teu preu?’ L’Antiga de Campanar: Sentiment Falla Na Jordana: ‘Passions a la deriva’ Plaza del Pilar: ‘La nit’ Sueca-Literato Azorín: ‘La Onírica’ (Ha conseguido el ninot indultat) Reino de Valencia-Duque de Calabria: ‘La falla del regne… animal’. Exposició-Misser Mascó: ‘Meditem’. Almirante Cadarso-Conde Altea: ‘Res en excés’. Cuba-Literato Azorín: no se pudo plantar el monumento.

Premios Ingenio y Gracia

Sueca-Literato Azorín. Reino de Valencia-Duque de Calabria Plaza del Pilar

Lista de premios infantiles de las Fallas 2026