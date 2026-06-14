‘Love The Twenties Madrid 2026’: qué es, fechas, cartel, entradas y dónde se celebra

«Madrid…¿Y si pudiéramos volver… aunque solo fuera por un día? Escapar de la vida adulta y volver a aquella época… Reencontrarnos con nuestra generación… Y emocionarnos de nuevo con aquellos himnos… Suena bien, ¿verdad? ¡Pues abre los ojos y deja de soñar! Bienvenido a un viaje a los 2000, bienvenido a… «Love The Twenties Madrid»».

«Love the Twenties» presenta «Playa Nostalgia Milenial Madrid 2026», el festival definitivo para revivir los veranos y grandes éxitos de los años 2000. El mayor evento dedicado a la nostalgia de la generación millennial celebra su edición veraniega el 20 de junio en el recinto ferial IFEMA MADRID. El festival ofrecerá alrededor de 10 horas de música, varios escenarios temáticos, zona de playa y atracciones al aire libre, y contará con las actuaciones de reconocidos artistas y grupos como David Civera, King África, Kate Ryan, Raúl y Henry Méndez, entre otros.

Qué es ‘Love The Twenties’

El escenario Playa Nostalgia Milenial reunirá a grandes iconos de los 2000 y la nostalgia pop con actuaciones de David Civera, Raúl, King África, Lorna, Naím Thomas, Henry Méndez y Las Chuches, entre muchos otros artistas que definieron toda una época.

En el escenario Dance, la música electrónica y remember serán protagonistas con nombres destacados como Kate Ryan, Milk Inc., Sylver, Darren Tate y Clublanders, además de una amplia selección de DJs y proyectos dance clásicos.

Por su parte, el escenario Pop apostará por himnos del pop nacional con artistas como Kiko y Shara, Melocos, Beth, Roser, Efecto Mariposa, Rosa López, Angy, Natañia, Lorna y Junior Míguez.

Finalmente, el escenario We Love Techno ofrecerá una propuesta más underground y electrónica liderada por referentes como Carl Craig, James Ruskin, Cristian Varela y Horacio Cruz.

Fechas, horarios y cuándo es el ‘Love The Twenties’ Madrid 2026

El evento tendrá lugar el 20 de junio de 2026 de 16:00 a 02:00 horas.

«La ciudad de Madrid acoge el 20 de junio el evento «I Love The Twenties Madrid Ifema 2026″ un espectáculo musical que contará previsiblemente con una importante afluencia de personas (alrededor de 29.000 asistentes diarios) lo que conllevará en determinados momentos saturaciones del espacio público que a su vez tendrán inevitables repercusiones en la movilidad peatonal y motorizada en el entorno del lugar en el que se celebra el festival», detalla el Ayuntamiento de Madrid.

Cartel y calendario de conciertos: todos los artistas

Los artistas confirmados son: Abel The Kid ft Noemy, Alejandro Parreño, Alexandra Stan, Angy, Beth, Carl Craig, Clublanders, Cristian Varela, Darren Bailie from Guru Josh Project, Darren TATE, David Civera, DJ Marta, DJ Sammy, Dj Liberty, Dj Pepo b2b Raúl Parra, Dj Teto, Edward Maya, Efecto Mariposa, El símbolo, Eric Sneo (Live), Eva Martí y Marian Dacal, Groove Coverage, Gusanito, Henry Méndez, Horacio Cruz, James Ruskin, Jan Wayne ft. Charlene, Jumper Brothers, Kate Ryan, Kiko y Shara, King África, La Caja de Pandora, La Luna vs Dee Dee, La Mala Rodríguez, Las chuches, Las Ketchup, Las Supremas de Móstoles, Lorca, Lorna, Luismi Family, Marvin & Prezioso, Melocos, Milk Inc, Naím Thomas, Naím Thomas, Natalia, Raúl, Rosa López, Roser, Safri Duo, Sak Noel, Selena Leo, Sr Trepador, Sylver, Tss Proyect ft Irantzu, Yasmin K.

Precio de las entradas y dónde comprar

La entrada general tiene un precio de 63,90 € e incluye el acceso al recinto del festival. No está permitido el acceso a menores de 18 años.

La entrada FRONT STAGE CLUB, con un precio de 121,00 €, incluye acceso al recinto mediante carril exclusivo y acceso a la zona Front Stage Club del escenario Repsol, situada a pie de pista en la parte frontal del escenario. Ofrece entrada y salida independiente de la zona exclusiva, así como acceso al resto de áreas generales del festival. También incluye barra y aseos exclusivos, zona gastronómica privada, acreditación conmemorativa y un 20% de descuento en merchandising.

La Mesa VIP (para 4 personas) tiene un precio de 288,75 € por persona, con un total de 1.155 € el pack completo (gastos de gestión incluidos). Incluye acceso por carril exclusivo y una mesa reservada para 4 personas en la zona VIP del escenario Repsol, ubicada en plataforma lateral junto al escenario. Permite acceso a zonas VIP de los escenarios Pop y Playa Nostalgia Milenial, así como al área general del recinto. Ofrece zona gastronómica exclusiva, 1 botella con refrescos a elegir, catering, barra y aseos privados, acreditación conmemorativa, parking gratuito para 2 vehículos, pack de merchandising y un 20% de descuento adicional. También incluye participación en un sorteo exclusivo Tour Backstage.

Con la promoción de recarga, puedes cargar tu pulsera con antelación y recibir un bono adicional de 10 €, 20 € o 30 € de regalo para consumir en barras, merchandising y zonas de hostelería. Además, al llegar al festival ahorrarás colas, ya que tendrás el dinero listo en tu pulsera desde el acceso. Esta promoción está disponible por tiempo limitado hasta agotar existencias.

Dónde se celebra y cómo llegar

El evento se celebra en IFEMA MADRID, situado en la Avenida del Partenón, 5, 28042 Madrid. Se puede acceder fácilmente en transporte público, ya que la estación de metro más cercana es Feria de Madrid (L8), además de varias líneas de autobús como la 73, 104, 112, 122 y SE709. También cuenta con estaciones de BiciMAD en Avenida del Partenón, 18 y Avenida del Partenón, 6.