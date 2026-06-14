Cómo solicitar las ayudas para el comedor de verano en Madrid: fechas, quién puede acceder, beneficios y cuáles son los requisitos

Las ayudas para el comedor escolar en verano ya están en marcha en la Comunidad de Madrid, aunque no todo el mundo tiene claro cómo funcionan realmente, o puede llevar a confusión ya que no se piden como otras ayudas habituales. Aquí hay un paso intermedio que conviene entender bien para no perderse.

Durante los meses en los que no hay clase, muchos ayuntamientos organizan actividades en colegios públicos que incluyen servicio de comedor. Es ahí donde entra este programa, pensado sobre todo para que los menores que ya tienen dificultades económicas no se queden sin ese apoyo durante el verano. El plazo ya está abierto y va desde el 1 de junio hasta el 9 de septiembre de 2026. Hay tiempo, pero lo importante es saber a quién dirigirse y cómo se tramita, porque no depende directamente de las familias.

Quién puede acceder a las ayudas del comedor de verano en Madrid

Aquí es donde suele venir la confusión. Las familias no presentan la solicitud como tal ya que quienes lo hacen son los ayuntamientos, siempre que organicen actividades en centros públicos durante el verano y ofrezcan servicio de comedor.

Entonces, ¿Qué pueden hacer los padres? Básicamente, informarse en su ayuntamiento o en el centro educativo donde estén matriculados sus hijos. Son ellos los que gestionan todo el proceso y quienes deciden qué menores entran dentro del programa según los criterios establecidos. Este sistema permite que cada municipio adapte el servicio a su realidad, en función del número de niños que necesita cubrir y de los recursos disponibles.

Fechas clave para solicitar las ayudas en verano 2026

El periodo de solicitud para el verano empezó el 1 de junio y se mantendrá abierto hasta el 9 de septiembre de 2026. Aunque el plazo es amplio, lo habitual es que los ayuntamientos tramiten todo antes de que avance demasiado el verano, y con ello que les de tiempo a poder organizar bien las actividades y garantizar que el servicio pueda estar disponible desde el principio.

Qué alumnos pueden beneficiarse del comedor escolar en verano

Estas ayudas para comedores escolares no están abiertas a cualquier alumno, sino que se centran en aquellos que ya durante el curso tienen algún tipo de ayuda en el comedor por motivos económicos o sociales.

Por ejemplo, entran dentro de este grupo:

Familias que reciben el Ingreso Mínimo Vital o la Renta Mínima de Inserción

Menores en acogimiento familiar

familiar Víctimas de violencia de género o terrorismo

Alumnos con condición de refugiados

Otros casos recogidos en acuerdos con la administración

Además, los ayuntamientos pueden incluir a otros menores en situación complicada, siempre que haya un informe de los Servicios Sociales que lo justifique y sin superar el límite asignado.

Cuánto dinero cubren estas ayudas

Aquí no hay una cantidad fija que se reparta como tal, porque el dinero no va directamente a las familias. En realidad, sirve para que el ayuntamiento pueda asumir el coste del comedor durante esos días en los que no hay clase. Par hacer la cuenta se tiene en cuenta cuántos alumnos entran en el programa, se multiplica por 5,50 euros y después por los días en los que se ofrece el servicio.

A partir de ahí, cada municipio recibe lo que le corresponde según su situación. No es lo mismo un ayuntamiento con pocos niños que otro con mucha demanda, y por eso la ayuda se ajusta caso a caso. Además, no hay ese sistema de competir por la ayuda o quedarse fuera porque otro la haya pedido antes. Si se cumplen los requisitos, se concede directamente, lo que evita bastante lío administrativo.

Cómo se solicitan estas ayudas paso a paso

Todo el trámite lo realizan los ayuntamientos y se hace de forma online a través de la Administración Digital de la Comunidad de Madrid.

El proceso, resumido, es este:

Acceder a la plataforma oficial

Identificarse con certificado digital como entidad

Rellenar la solicitud

Adjuntar la documentación necesaria

Si falta algo o hay errores, la administración da un plazo de 10 días hábiles para corregirlo, así que no es un proceso cerrado desde el primer momento.

Qué documentación se necesita

Entre los documentos que deben presentar los ayuntamientos están:

Informes de Servicios Sociales en los casos necesarios

de Servicios Sociales en los casos necesarios Datos identificativos del consistorio

identificativos del consistorio Certificados que acrediten estar al corriente con Hacienda y la Seguridad Social

No hay que pagar tasas, lo que simplifica bastante el procedimiento.

Una vez enviada la solicitud, la Comunidad de Madrid tiene un plazo máximo de seis meses para resolver. Si pasado ese tiempo no hay respuesta, se entiende que la solicitud ha sido rechazada. Al final, este tipo de ayudas siguen siendo clave para muchas familias, aunque no siempre son fáciles de entender a primera vista. Saber que todo pasa por el ayuntamiento y no por una solicitud individual es, probablemente, el detalle más importante para no quedarse fuera.