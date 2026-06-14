Programa de las fiestas de Torrejón de Ardoz: fechas destacadas y eventos clave

Las Fiestas Populares de Torrejón de Ardoz vuelven del 19 al 24 de junio de 2026 y, aunque el formato ya es conocido, lo cierto es que cada año acaban generando bastante interés. No solo entre los vecinos, también llega mucha gente de fuera, sobre todo los días de conciertos más potentes y más este año que hay algunos nombres que destacan realmente.

No es una fiesta de un solo día ni de un solo plan sino que durante casi una semana entera pasan muchas cosas a la vez. Puedes ir por la tarde a dar una vuelta por las casetas, volver otro día solo a un concierto o acabar enlazando varias noches seguidas sin haberlo planeado demasiado. Además, este año han tocado cosas del recinto que no se ven tanto desde fuera pero que sí cambian la experiencia. Por ejemplo, el escenario se ha recolocado para evitar molestias de ruido a los vecinos y también se ha dejado una única entrada junto al puente del lago, algo que va a hacer que todo esté más controlado, aunque seguramente también más lento en algunos momentos.

Programa de las fiestas de Torrejón de Ardoz

Las fechas de las Fiestas de Torrejón de Ardoz 2026 son del 19 al 24 de junio. El viernes arranca todo con el pregón y ya desde ese momento se empezará a notar ambiente en la calle.

Durante el día habrá bastante movimiento, aunque es por la tarde cuando de nuevo empezarán a abrir las casetas. Luego cuando llegue la noche ya cambiará completamente el plan, sobre todo en la zona del recinto ferial y también en la Plaza Mayor, que funciona casi como otro espacio paralelo. No es tan masivo como el ferial, pero siempre atrae gente y un ambiente distinto, más tranquilo en general.

Y entre medias, tendremos las celebraciones de peñas, la feria taurina, actividades para niños y la Noche del Fuego que de nuevo se celebrará la última noche de fiestas con fuegos artificiales a las 00:00.

Conciertos en el Recinto Ferial: artistas y entradas

El recinto ferial es el punto fuerte de las Fiestas de Torrejón de Ardoz 2026 y este año el cartel vuelve a ser bastante llamativo.

El viernes 19 actúa El Chojin a las 22:00.

El sábado 20 le toca a Saiko, también a las 22:00.

le toca a El domingo 21 es uno de los días más fuertes, con Leire Martínez a las 20:30 y

es uno de los días más fuertes, David Bisbal a las 22:00.

El lunes 22 llega Tiësto a las 22:00.

Y el martes 23 cierra Hombres G, también a las 22:00.

Las puertas abrirán a las 19:30, aunque lo normal es que la gente comience a llegar desde primera hora de la tarde, por lo que conviene ir con tiempo. Por otro lado, el tema de las entradas también cambia según el concierto. Algunas son con invitación para los vecinos, que hay que descargar antes y además son nominativas. Esto significa que hay que enseñar DNI al entrar, y eso ralentiza bastante el acceso. Si no eres de Torrejón, puedes comprar entrada, pero hay menos disponibilidad y los precios se mueven entre los 19 y los 34 euros.

Conciertos y música en la Plaza Mayor

La Plaza Mayor de Torrejón de Ardoz es el segundo punto central de las fiestas con estas actuaciones que además, son todas gratuitas:

El viernes 19 , después del pregón, actúa David Bustamante.

, después del pregón, actúa El sábado 20 estará Andy.

El domingo 2 1 hay un tributo a Camilo Sesto, Raphael y Nino Bravo.

1 hay un El lunes 22, un homenaje a grandes voces con Sylvia Pantoja.

Casetas, feria de toros y gastronomía popular

Las casetas son también importante dentro de las fiestas. Este año habrá más de 40 casetas, repartidas entre la zona más de fiesta (la llamada Calle de la Marcha) y otra más tranquila, la Calle de las Tapas. Esto se nota mucho según la hora y el día.

Los horarios varían según el día. El viernes abren de 19:00 a 07:00. El sábado y domingo empiezan desde las 13:00, con pausa por la tarde y cierre de madrugada. El lunes funcionan hasta las 05:30 y el martes hasta la 01:00, marcando ya el final de las fiestas. Durante el fin de semana se celebrará también la Feria de Día, con un ambiente más familiar, música en directo, actividades infantiles y ofertas como caña y tapa desde 2 euros.

En paralelo, la Feria Taurina 2026 se celebrará entre el 20 y el 23 de junio, con un cartel que incluye figuras destacadas. El sábado 20 tendrá lugar una corrida de rejones con Andy Cartagena, Leonardo Hernández y Sebastián Fernández. El domingo 21 será el turno de Miguel Ángel Perera, David de Miranda y Rafael de Julia. El lunes 22 destaca la presencia de Alejandro Talavante, acompañado de Juan Ortega y Víctor Hernández. El martes 23 se celebrará el tradicional concurso de recortes.

Horarios y cómo llegar a las fiestas

El recinto de conciertos abre a las 19:30 y las actuaciones empiezan entre las 20:30 y las 22:00. Las casetas, en cambio, funcionan muchas más horas, sobre todo el fin de semana como hemos visto anteriormente.

Para llegar a las fiestas lo mejor es el transporte público, con el tren que es la opción más cómoda. La estación está prácticamente al lado del recinto y pasan las líneas C2 y C7. También hay autobuses (224, 224A, 824 y el nocturno N202) que llegan bastante cerca.

En coche se puede ir, pero hay que tener paciencia. El parking gratuito junto al recinto se llena rápido. Hay otro cerca de la M-206 que está a unos minutos andando y luego algunos parkings de pago más pequeños.