El estreno de Torrente presidente sigue dando mucho que hablar después de tres días, colocándola como el cuarto mejor estreno de una película española en la historia y el mejor en 15 años. Con estos datos, Segura entra de lleno en la lucha con Lo imposible, Torrente 2 (también suya) y Ocho apellidos catalanes. En su primer día ha recaudado casi siete millones de euros, provocando escenas de fans disfrazados de Torrente y con banderas de España en las salas de proyección. Este fenómeno fan lo consiguen habitualmente películas como Harry Potter y las sagas de superhéroes, pero con una película como Torrente no había sido habitual hasta ahora.

La sexta entrega ha convocado a más de 900.000 personas al cine en apenas unos días, quedando por delante muchos pases y varios fines de semana en los que todavía podrá sumar muchos más espectadores. Con estos datos se espera que pueda llegar a los 15 millones de euros de recaudación. Eso sí, lejos quedan los más de 20 millones que Torrente 2 consiguió, aunque eso ocurrió en un momento en el que no había plataformas de streaming y el consumo de cine en internet pasaba inevitablemente por el pirateo, lo que hacía muy complicado bajarse una película completa, por lo que mucha más gente iba a los cines.

En la época de las redes sociales, Segura ha querido ocultar todo lo posible los detalles de esta película. Su secreto mejor guardado han sido los cameos, pero también la trama de la misma, aunque José Luis Torrente sigue con sus planes para intentar forrarse a costa de otros y poder colocar a cuantos más amigos, mejor.

¿Hay escena postcréditos en ‘Torrente presidente’?

A partir de este momento avisamos que el lector de continuar leyendo bajo su responsabilidad, puesto que habrá spoilers de la película.

Otro de esos secretos guardados es que sí hay una escena sorpresa una vez ha terminado la trama, justo después de que Torrente y los suyos juren sus cargos ante los reyes Felipe y Letizia.

En ese momento comienzan los créditos en los que se puede ver al equipo técnico y comprobar todos los cameos, que son muchos. Mientras, suena la canción de Taburete, grupo liderado por Willy Bárcenas, que es la banda sonora de esta sexta entrega.

En ese momento, muchos espectadores ya se levantan de sus butacas y salen del cine, puesto que los créditos duran varios minutos, pero la recomendación que damos desde Happy FM es que nadie se mueva de su sitio. Una vez terminan, José Luis Torrente aparece de nuevo en escena.

Tras aceptar su cargo como presidente del Gobierno, Torrente aparece en la mesa de su despacho del palacio de la Moncloa recordando a los espectadores que hay una frase que no se ha dicho en toda la película. Gritando para que nadie se marche del cine, aunque hayan encendido las luces de la sala, el plano se abre y muestra a un Torrente con los pantalones bajados y lanzando la pregunta que todos los fans de la saga conocen a la perfección: «¿Nos hacemos unas pajill**?».

En ese momento es el final definitivo de Torrente presidente, la película que promete romper todos los récords del cine en 2026.