María Patiño, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las periodistas y presentadoras que más ha dado de qué hablar en nuestro país. De hecho, ha formado parte de numerosos programas de televisión que, en mayor o menor medida, han marcado un antes y un después en numerosos aspectos. Recientemente, ha sido protagonista por algo que tiene que ver con su futuro profesional, y es que, en los últimos días, ha tenido que hacer frente a numerosas especulaciones al respecto. Es por eso que no ha dudado en utilizar sus redes sociales para lanzar un mensaje directo, a la par que enigmático, donde promete hablar «de todos y de todo», y hacerlo entre finales de mayo y principios de junio. Aunque no ha especificado más detalles sobre este asunto, sí que ha querido dejar algo muy claro.

«Con mi reputación no juega nadie», especificó. Como era de esperar, el contundente mensaje de la periodista no ha tardado en hacerse viral en redes sociales. De hecho, muchos son los que tienen claro que se trata de una respuesta contundente ante las informaciones que señalaban una delicada situación en el terreno profesional después de que No somos nadie llegase a su fin. Recordemos que, recientemente, salió a la luz una noticia que tenía relación con María Patiño y su futuro laboral. De esta forma, se daba a conocer que, supuestamente, la periodista no habría recibido ninguna oferta para poder regresar a televisión tras la cancelación del espacio que se emitía en TEN. Todo ello sumado al final de diversos formatos como son Sálvame, Socialité y La familia de la tele.

Como suele ser habitual en la gallega, no ha querido guardar silencio ante las informaciones que están saliendo a la luz. Es por eso que ha hecho saber a todos y cada uno de sus seguidores que, más pronto de lo que imaginan, va a darles las explicaciones pertinentes, y lo hará «mirando a los ojos». Una frase que, como es de esperar, ha disparado todo tipo de teorías.

No podemos dejar de mencionar que, en la red social X (antes conocida como Twitter), son muchos los comentarios que María Patiño ha recibido respecto a las incógnitas surgidas por su futuro profesional. Algo que ella misma quiso negar públicamente: «Ay, no es verdad, de corazón», escribió.

Después del mensaje compartido en redes sociales, María Patiño no ha querido dar más explicaciones ni ha especificado a qué se refería exactamente. Lo que es evidente es que tiene entre manos un nuevo y sorprendente movimiento con el que parece que no va a dejar indiferente a nadie, ni mucho menos. ¡Solamente el tiempo arrojará más luz al respecto!