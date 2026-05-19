Así se deshacía en elogios la ministra Diana Morant con Zapatero: «Mi padre político»

José Luis, yo me he definido muchísimas veces como una niña de Zapatero. Y lo digo así porque te considero mi padre político. Contigo tuve un despertar». De este modo se manifestaba la actual ministra de Ciencia, Innovación y Universidades en el Gobierno del socialista Pedro Sánchez, y también secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, en referencia al ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Las palabras y las imágenes que se pueden ver en el vídeo que ilustra esta información corresponden a la presentación de Diana Morant como candidata a la reelección a la Alcaldía de Gandía (Valencia) en 2019. Un acto que tuvo lugar en el Teatro Serrano de la localidad y en que también participó el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, el también socialista Ximo Puig.

Aquellas palabras e imágenes han vuelto a la actualidad por su viralización en las redes después de que este martes el ex presidente Zapatero haya sido citado como imputado en la Audiencia Nacional el próximo 2 de junio por un caso de blanqueo de capitales en el marco del caso Plus Ultra. Diana Morant definió en aquel acto en el teatro Serrano de Gandía a José Luis Rodríguez Zapatero y a Ximo Puig como «los dos políticos que más admiro en esta vida».

Tal como ha publicado este martes OKDIARIO, José Luis Rodríguez Zapatero ha sido citado como imputado en la Audiencia Nacional el próximo 2 de junio por un caso de blanqueo de capitales en el marco del caso Plus Ultra. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha puesto en marcha esta mañana una nueva operación que culmina meses de investigación y que convierte al ex secretario general del PSOE en el primer ex presidente del Gobierno español investigado por corrupción en toda la historia de la democracia.