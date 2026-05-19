Los críticos liderados por Jordi Sevilla piden la dimisión de Montero para «reactivar» al PSOE

El grupo Socialdemocracia21, que cuenta con la participación de varios ex altos cargos socialistas, así como el exministro de la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, Jordi Sevilla, ha hecho público un documento que, bajo el lema «Frente al declive y al silencio. Es hora de reactivar el PSOE», exige la dimisión de María Jesús Montero, tras la debacle del PSOE en las elecciones andaluzas.

En un documento de 3 folios, el grupo que ha liderado el exministro Sevilla asegura que ya «ha llegado el momento de actuar dentro y fuera del PSOE» y propone 3 líneas de actuación inmediatas. En primer lugar, pide la dimisión de la ex vicepresidenta del Gobierno, candidata y líder del PSOE en Andalucía, María Jesús Montero.

En el documento, que van a seguir enviando a dirigentes y militantes socialistas en toda España y al que ha tenido acceso OKDIARIO, solicitan que se adelante de forma inmediata la reunión del Comité Federal del PSOE, máximo órgano entre congresos, que está prevista para el próximo 27 de junio.

Por último, pide la apertura de «un debate interno real, libre y profundo» y hace un llamamiento a la unidad y coordinación «de todas las voces y grupos críticos con la actual falta de rumbo del partido». El documento constata que, tras la acumulación de «un número doloroso de derrotas», «algo se está haciendo mal».

Continúa el documento repasando las derrotas electorales en Extremadura, Aragón, Castilla y León y la más reciente, en Extremadura, y argumenta que «cuando una derrota se repite, deja de ser un mal día y se convierte en síntoma».

Los críticos de Socialdemocracia21 piden, por otra parte, «una relación más seria con la ejemplaridad pública», coincidiendo con el día que se ha dado a conocer la imputación de Zapatero por cuatro presuntos delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, falsedad documental y pertenencia a organización criminal, dentro del caso Plus Ultra.