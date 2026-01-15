Sevilla defiende en Valencia su proyecto frente al «callejón sin salida» al que Sánchez lleva al PSOE

El ex ministro socialista, Jordi Sevilla,ha defendido este jueves en Valencia su proyecto político, Socialdemocracia 21, presentado el pasado lunes a través de la red social LinkedIn. Una iniciativa con la que quiere promover un debate crítico en el seno del PSOE frente al «callejón sin salida» al que lleva al partido su actual líder, Pedro Sánchez. Sevilla se ha manifestado así tras asistir al homenaje póstumo realizado al profesor Manuel Broseta, asesinado por la banda terrorista ETA en enero de 1992. Hace 34 años. En sus manifestaciones, Jordi Sevilla ha advertido, también, del resultado equivocado del camino tomado por el PSOE: «Cada vez estamos más en manos de minorías enloquecidas como Puigdemont».

Unas manifestaciones que en boca de Jordi Sevilla adquieren especial relevancia, puesto que se trata de quien fuera ministro de Administraciones Públicas con José Luis Rodríguez Zapatero, entre los años 2004 y 2007. Hay que recordar también que Jordi Sevilla dejó su puesto al frente de la Red Eléctrica a consecuencia de sus divergencias por quien ha sido una de las principales ministras de Sánchez, la que fuera ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera.

Ahora, el documento que sostiene el nuevo proyecto de Jordi Sevilla, se presenta como un proyecto «muy diferente» al de «una izquierda populista y al del independentismo que aspiran a romper con España», tal como ha publicado OKDIARIO.

El documento ha sido rechazado, entre otros, por Diana Morant, la actual líder del PSOE valenciano, quien el pasado lunes llegó a afirmar que no había leído el documento, entre otras cosas, porque «no le interesa», a lo que Sevilla ha replicado este jueves que «a todos nos interesa la situación en que vive España. Y nos interesa mucho evitar errores que hemos cometido en el pasado, como esforzarnos por dividirla en dos Españas enfrentadas, una con otra», tal como refleja EP. A juicio de Jordi Sevilla, esa situación sólo la pueden evitar dos partidos, «que son los dos únicos que cada 6 de diciembre celebran la Constitución»: el PSOE y el PP.

En este sentido, Jordi Sevilla ha efectuado un llamamiento a ambos partidos, pero especialmente al suyo, el PSOE, «para que pongamos ya pie en pared a esta estrategia de enfrentamiento y polarización a la que otros nos están arrastrando». Porque, según ha explicado también, con esa estrategia, «no ganamos los ciudadanos». Y ha recordado que el actual sistema está hecho de modo que «los grandes problemas de la ciudadanía, como la vivienda o el empleo precario de los jóvenes, sólo se resuelven mediante pactos y acuerdos entre instituciones y entre partidos políticos», pero no «lanzando los trastos a la cabeza, con insultos, con propuestas inaplicables. Porque no tienen respaldo, sino todo lo contrario».

Así, ha efectuado un llamamiento al PSOE de Pedro Sánchez para «que cambie el rumbo» y ha sostenido que ello debe hacerse «pactando y acordando con quien nos puede ayudar a resolver los problemas», que, según ha sentenciado «desde luego, no es Esquerra, no es Junts y no es Podemos».

En referencia a lo que denomina como «callejón sin salida del sanchismo», Jordi Sevilla ha explicado que él es militante socialista y, en consecuencia, debe dirigirse a su partido «señalando lo que creo honestamente que no se está haciendo bien». También ha advertido de la actual senda en que se está «metiendo» el PSOE: «El resultado es que los jóvenes no tienen vivienda, tienen empleo precario, la extrema derecha crece y, cada vez más estamos en manos de minorías enloquecidas como Puigdemont».