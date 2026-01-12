Jordi Sevilla, ex ministro socialista de Administraciones Públicas durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ha cargado contra las «sectas políticas con líderes carismáticos» en la presentación de su manifiesto de oposición interna para edificar un nuevo PSOE sin el líder socialista actual, Pedro Sánchez. El también ex presidente de Red Eléctrica ha presentado su proyecto político, Socialdemocracia 21, este lunes a través de la red social LinkedIn.

El documento para una nueva etapa en el partido sin Sánchez se ha presentado sin firmas, «para evitar que la atención se fije solo en cuántos y quiénes firman», ha justificado Sevilla en una publicación en redes. A ojos del ex ministro, la intención es que los nombres no releguen «el potente mensaje político de su contenido a un segundo plano».

«Porque queremos movilizar conciencias, promover debates y apoyos sucesivos y crecientes», ha subrayado Sevilla porque «el manifiesto es pa’ pensar», ha abundado el político socialista crítico con la actual dirección del partido.

El documento se presenta como un proyecto «muy diferente» al de «una izquierda populista y al del independentismo que aspiran a romper con España».

«Un cambio de rumbo en la estrategia socialista de políticas y alianzas parece necesario si queremos recuperar ese proyecto para una mayoría de ciudadanos progresistas y de centro izquierda», valora en el manifiesto presentado este lunes.

Información en desarrollo.