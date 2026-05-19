No es el duelo, sólo recrean traumas: la teoría de la temporada 4 de ‘From’ que cada vez convence a más gente y podría resolverlo todo

Las teorías que buscan una explicación a la historia de From emergen a medida que la serie avanza con cada nuevo capítulo en HBO Max, y con el 4×05 no iba a ser menos. El quinto episodio de la temporada 4 marca un punto de inflexión para la famosa ficción, que ha encarrilado su camino para comenzar a despejar intrigas.

Con el inicio del desenredo de la serie, una teoría de tantas ha cobrado peso. Esta hipótesis convence cada vez a más espectadores para resolver el misterio de From. No sólo le dan credibilidad, sino que también se muestran satisfechos con la explicación. Con ella, el desenlace de From cumpliría con la fórmula perfecta para despedir la serie de HBO Max por todo lo alto: el suspense y la trama emocional muy reñidos para generar una catarsis final.

Frente a quienes están convencidos de que los personajes de From representan las fases del duelo -una distinta por temporada-, han surgido las voces de quienes sostienen que, en realidad, lo que les ocurre a los habitantes de Fromville es una recreación de sus traumas. Esta explicación tiene todo el sentido si se tiene en cuenta que no dejan de repetir que «el lugar se alimenta» de su «sufrimiento».

La inocencia de los niños de Fromville es la que aporta la luz al pueblo, mientras que los adultos son un producto de sus propios traumas, miedos y pesadillas. Todos ellos se manifiestan en la oscuridad de muchos de los elementos de Fromville. Esta oscuridad es la que domina el pueblo, después de que sacrificaran a los niños. El trauma de Tabitha, por ejemplo, sería la muerte de su hijo Thomas, tras una caída accidental -la misma forma en la que ella acabó en el hospital cuando el niño de blanco la empujó desde el faro en temporadas anteriores-.

Todos han acabado en el pueblo por su «sufrimiento»: Jim, Tabitha, Ethan y Julie llegan durante sus últimas vacaciones, después de la muerte de Thomas y antes de un divorcio inminente. Como el resto, se ven atraídos por sus traumas para revivirlos.

La familia de Kenny intentaba encajar cómo seguir adelante sin que el padre de éste, con alzhéimer, los reconozca. Sara sufrió violencia doméstica -en Fromville secciona la garganta a su hermano-; Jade no pudo salvar a su mujer y, de hecho, el hombre de amarillo la devora en cada nuevo ciclo del pueblo -cabe recordar que Tabitha sería la reencarnación de Miranda, madre de Victor-.

Victor, en cambio, ha sobrevivido a todos gracias a su luz, la de la inocencia de un niño atrapado en el cuerpo de un adulto, la característica que marca su personaje. Cada vez que suena la gramola de la cafetería, la gente que está cerca se expone al sufrimiento y lo recrea.

Misterios por resolver en ‘From’

Aunque se cumplieran estas predicciones, todavía existen muchos detalles que los guionistas se reservan para los próximos capítulos de la temporada 4 y para la entrega final, la temporada 5. Entre ellos está la historia de Donna, en la que todavía no han indagado, o cómo encaja la hermana de Victor, Eloise, a la que las alusiones son habituales, en el ciclo actual del pueblo.

También queda por resolver una observación de los espectadores más meticulosos: la relación de Randall con los muñecos o espantapájaros. El personaje aparece tallando figuras similares en varias ocasiones.