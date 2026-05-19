Gemma Pinto actualiza el estado de salud de su cuñado Álex Márquez: «Fue un susto muy fuerte»

Ha sido una de las imágenes más impactantes del fin de semana. Durante la jornada del domingo, Álex Márquez sufrió un aparatoso accidente en el Gran Premio de Cataluña de MotoGP que le obligó a ser evacuado de urgencia en helicóptero hasta el hospital de Barcelona. Allí, los médicos determinaron que tenía una fractura leve de la vértebra C7 y una rotura en la clavícula derecha por la que tenía que pasar por quirófano. El propio piloto intentó tranquilizar a sus seguidores horas después de lo ocurrido, publicando una fotografía desde la cama del hospital junto a un mensaje en el que recalcaba que «no podía estar en las mejores manos».

En medio de la incertidumbre generada por el estado de salud del piloto, Gemma Pinto, su cuñada, ha actualizado cómo se encuentra el mencionado tras lo ocurrido. «La verdad es que fue un susto muy fuerte para la familia. Y creo que también para toda la afición del motociclismo», comenzaba a decir durante su presencia en el evento de Goa Organics para Sephora.

Visiblemente aún impactada por lo ocurrido, Gemma desveló a los micrófonos de Europa Press que solo podía decir que, afortunadamente, todo había quedado en un susto y que se encontraba bien. «Está estable», destacaba sin querer entrar en mayores detalles y con el objetivo de respetar la privacidad de su cuñado. Por otro lado, señalaba que ahora tocaba centrarse en la recuperación, la cual desea que sea rápida y favorable. «Están hechos de otra pasta […] Que se recupere y toda la fuerza y mimos del mundo», concluía, haciendo referencia a los profesionales de este ámbito.

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Estas declaraciones, además de dar la última hora del estado de salud del piloto, también reflejan la buena relación que mantiene con su cuñada. Gemma comenzó a salir con Marc Márquez en 2023 y, desde entonces, han demostrado que son el mejor apoyo el uno del otro. Es por ello por lo que, en estos complicados momentos, ambos demuestran su máxima lealtad, así como también desvelan que son uno más en sus respectivas familias políticas.

El último post de Álex Márquez

Al mismo tiempo que Gemma desvelaba cómo se encontraba Álex tras su brutal accidente, el equipo del piloto publicaba en sus redes sociales que, tras someterse a una cirugía que había sido todo un éxito, iba a ser dado de alta en las próximas horas.

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«La fractura de su clavícula derecha, la cual fue estabilizada con la inserción de una placa, por Anna Carrera, David Benito y Paula Barragán en el Hospital General de Catalunya. Saldrá del hospital esta tarde», escribían. A juzgar por estas palabras, todo parece indicar que ya se encontraría descansando en su domicilio.