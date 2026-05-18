Los VIP se vuelcan con Álex Márquez tras su brutal accidente: «No vuelvas a darnos estos sustos»

El pasado domingo, 17 de mayo, el mundo de MotoGP se quedó con el corazón hecho un puño después del brutal accidente que sufrió Álex Márquez en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Todo ocurrió en la vuelta número 12, cuando Pedro Acosta sufrió un fallo electrónico, desaceleró de golpe y a Márquez no le dio tiempo a reaccionar. Su moto salió disparada, protagonizando una de las imágenes más impactantes del fin de semana.

Por suerte, todo ha quedado en un susto y, después de conocerse que estaba fuera de peligro y que los médicos habían determinado que tenía una fractura leve de la vértebra C7 y una rotura de la clavícula derecha, el catalán ha reaparecido en su perfil oficial de Instagram para explicar cómo se encuentra.

El tremendo accidente de Álex Márquez, visto desde la moto de Fabio Di Giannantonio#MotoGP #CatalanGP pic.twitter.com/qQE5DumErz — DAZN España (@DAZN_ES) May 17, 2026

«Todo controlado. Toca pasar por quirófano esta noche, pero no podría estar en las mejores manos. Muchísimas gracias a todos por preocuparos y por los mensajes de cariño que estoy recibiendo», escribía junto a una fotografía en la que aparecía desde la camilla de un hospital con un collarín y rodeado de cables y con vías intravenosas. Como no podía ser de otra manera, el post no ha tardado en llenarse de comentarios de ánimo de todos sus seguidores. Aunque lo cierto es que no ha pasado desapercibida la larga lista de rostros conocidos que, además de compartir una bonita amistad con el mencionado, no han dudado en apoyar a Álex en estos complicados momentos de salud.

Entre ellos, María Pombo ha sido clara, confesando que ha estado muy preocupada. «No vuelvas a darnos estos sustos. Por favor y gracias», escribía. Unas palabras que ha querido completar Pablo Castellano llamándole «tron», un adjetivo cariñoso con el que parece que suele dirigirse a su amigo. Cabe destacar que, en los últimos meses, el matrimonio de influencers se ha enfrentado a varios reveses de salud de diferentes amistades —como Roca Rey—, algo que han destacado varios internautas. «Mucho ánimo… vaya racha lleváis de amigos lesionados», escribían algunos.

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Además, Miguel Ángel Silvestre también quiso dar ánimos a Márquez tras su accidente con un cariñoso «Vamos, Álex». Una actitud por la que también optó el creador de contenido Daniel Illescas o su propia comunidad de fans. «Ánimo, crack», «Ánimo, capitán», comentaban.

Por otro lado, su hermano Marc y su novia Gabriela Guzmán, tampoco han querido dejar pasar la oportunidad de mostrarse al lado del piloto. El primero lo ha hecho comentando un emoji de un corazón y la segunda, señalando que no tiene duda de la gran fuerza de su chico. «Mi vida. Volveremos más fuertes que nunca», decía.