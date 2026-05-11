Este fin de semana, Tomás Páramo y María García de Jaime han vivido un día muy señalado: la Primera Comunión de Tomás, su hijo mayor, al que tuvieron siendo solo unos adolescentes. A través de sus redes sociales, el matrimonio ha compartido algunas imágenes de este día tan familiar pasado por agua —aunque eso no ha impedido esta reunión íntima—. Tal y como dijeron los influencers, la idea era hacer una celebración con pocas personas, que tuvo lugar en una finca tras la ceremonia religiosa. Sin embargo, y pese a la emoción de esta conocida familia —que además es profundamente católica—, este día tan señalado no ha estado exento de polémica debido a la sonada ausencia de María Pombo.

El motivo por el que María Pombo no ha ido a la Comunión de Tomás Jr.

Con la llegada del buen tiempo, el mes de mayo es el comienzo de la temporada de bodas, bautizos y comuniones. Este fin de semana, la familia Páramo García de Jaime ha celebrado la Primera Comunión de su hijo Tomás Jr., que cambió completamente sus vidas —tanto en lo personal como en lo profesional—.

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A través de redes sociales, el matrimonio ha publicado unas instantáneas de este día cargado de emotividad. Una fecha en la que han reunido a sus más allegados —entre los que se encontraba Roca Rey, que ha aparecido tras la cogida que sufrió en la Plaza de Toros de La Maestranza, en el marco de la Feria de Sevilla—.

Sin embargo, ha sido cuando menos llamativa la ausencia de María Pombo, íntima amiga del matrimonio. Las redes sociales se han percatado de que la influencer no estaba entre las personas que estaban invitadas a la Primera Comunión de Tomás. Además, sí que la joven madrileña había compartido una imagen vestida de traje en la que deslizaba que tenía un evento familiar.

Desde hace varios años que los Páramo y los Pombo mantienen una estrecha relación, por lo que ha llamado la atención que María y su marido Pablo no acudieran a la Comunión de Tomás Jr. ¿El motivo? El matrimonio sí estaba de Comunión, pero no en la del primogénito de Tomás y María, sino en la de Tristán, sobrino político de Pombo.

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Pese a la sorpresa que ha generado la ausencia de María Pombo en un día tan especial para los Páramo García de Jaime, todo apunta a que no existe ningún distanciamiento entre ambas familias. La influencer madrileña tenía otro compromiso familiar ineludible: la Primera Comunión de Tristán, sobrino político suyo, una cita que coincidía exactamente en fecha y horario con la celebración de Tomás Jr. y que le impidió estar presente junto a sus amigos.

Así, mientras algunos usuarios especulaban con una posible crisis entre ellos, la realidad parece mucho más sencilla: dos celebraciones familiares importantes coincidieron el mismo fin de semana. Mientras Pombo acompañaba a su familia política en un día muy señalado, los Páramo García de Jaime disfrutaban de una jornada inolvidable junto a los suyos, marcada por la emoción, la fe y el orgullo de ver a su hijo mayor dar uno de los pasos más importantes de su infancia.