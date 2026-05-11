La miniserie bélica de 10 episodios de HBO que muchos consideran la mejor de la historia

Los aficionados a las ficciones bélicas pueden encontrar en las plataformas de streaming películas y series interesantes. Por ejemplo, en Movistar Plus+ está disponible la serie El camino estrecho y en Apple TV la extraordinarias Los amos del aire. Pero también en HBO Max se puede disfrutar Hermanos de sangre (Band of Brothers), una miniserie de 2001 basada en hechos reales que fue coproducida por el conocido director Steven Spielberg y el actor Tom Hanks que está protagonizada por os actores Damian Lewis y David Schwimmer. Un drama bélico ambientado en la Segunda Guerra Mundial que cuenta la historia de unos soldados que tienen que sobrevivir a situaciones muy complicadas. Una ficción bélica en la que con realismo, ya que está basada en hechos reales, relata cómo estos soldados se tienen que enfrentar a diversas situaciones de supervivencia y viven el lado complejo y brutal de la guerra.

La miniserie Hermanos de sangre está disponible en la plataforma de streaming HBO Max y ha sido dirigida por Mikael Salomon, David Frankel, Phil Alden Robinson, Richard Loncraine, David Nutter, Tom Hanks, David Leland y Tony To. Esta película está basada en Band of Brothers, el libro que el historiador Stephen Ambrose publicó de 1992 que está basado en las aventuras de la compañía Easy. Ambrose contaba la historia de un regimiento de paracaidistas que había participado en el Día D, la batalla de Normandía, la operación Market Garden y la Batalla de las Ardenas que sufrieron una gran número de bajas. Hermanos de sangre es una serie basada en hechos reales que sorprende por su realismo y su original historia.

¿Qué pasa en la miniserie Hermanos de sangre?

Como ya hemos explicado, esta miniserie de solo 10 episodios está basada en hechos reales y, en concreto, cuenta lo experimentado por la Compañía Easy del 506.º Regimiento de Infantería de Paracaidistas, de la 101ª División Aerotransportada del Ejército de los Estados Unidos.

La historia que cuenta esta miniserie comienza en 1942 cuando la compañía Easy se entrena en el Campamento Toccoa en Georgia al mando del teniente Herbert Sobel. Este hombre impone a la compañía una rígida disciplina con muchos castigos, a veces injustificados.

Uno de los pelotones está dirigido por el subteniente Richard Winters que ha logrado que su unidad funcione como un reloj. Tanto el capitán como el teniente, son ascendidos a capitán y teniente, respectivamente. Un poco más tarde realizan maniobras en el Campamento Mackal en Carolina del Norte y el ahora capitán Sobel demuestra su incapacidad táctica.

Cuando en 1943 estos soldados llegan a Inglaterra desconfían totalmente en Sobel y cuando el capitán impone una sanción injusta a Winters, el teniente la impugnará ante una corte marcial. Todos los suboficiales de la compañía deciden presentan una dimisión colectiva y al final se decide enviar a Sobel como responsable de un centro de entrenamiento para personal no combatiente. El 5 de junio de 1944, el regimiento finalmente embarca en los aviones de transporte para descender sobre Normandía el Día D al mando del teniente Thomas Meehan.

El reparto de esta serie bélica

Los protagonistas de esta serie son los actores Damian Lewis (Homeland) que interpreta el papel del mayor Richard Winters, Matthew Leitch el del sargento primero Floyd «Tab» Talbert, Ron Livingston (Expediente Warren: The Conjuring, The Flash) el del capitán Lewis Nixon, Donnie Wahlberg el del teniente Carwood Lipton, Peter Youngblood el del sargento Darrel «Shifty» Powers y Scott Grimes el del sargento Donald Malarkey.

Además, en el reparto están los actores están los actores Nicholas Aaron como el soldado Robert «Popeye» Wynn, Philip Barantini como el soldado Wayne A. «Skinny» Sisk, Michael Cudlitz como el sargento Denver «Bull» Randleman, Rick Gomez como el sargento George Luz, James Madio como el sargento Frank Perconte, Ross McCall como el cabo Joseph Liebgott, Doug Allen como el soldado Alton Moore, George Calil como el cabo James H. «Mo» Alley Jr., Dexter Fletcher como el sargento John Martin, Nolan Hemmings como el sargento Charles E. «Chuck» Grant, Neal McDonough como el teniente Lynn «Buck» Compton, Robin Laing como el soldado Edward «Babe» Heffron y Rick Warden como el teniente Harry Welsh, entre otros.

La serie Hermanos de sangre es una buena opción para todos los que disfrutan con las ficciones bélicas y están deseando ver una que para muchos es una de las mejores de todos los tiempos. Una ficción basada en hechos reales que no deja indiferente a ningún espectador y que cuenta un episodios de la Segunda Guerra Mundial bastante desconocido y que sorprende por su brutalidad y realismo. Una serie imprescindible para todos los amantes del cine bélico.