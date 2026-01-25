El thriller bélico que ya es lo más visto de Prime Video en 28 países: el mayor éxito de 2026

Aparte de generar proyectos virales por todo el mundo, las plataformas de streaming han supuesto un salto internacional para los mercados audiovisuales que años atrás, no tenían el alcance del sector anglosajón. Prueba de ello es el auge de las series y películas surcoreanas o fenómenos españoles como La casa de papel o El hoyo. Ahora, el turno de expansión de ese nicho llega desde la industria germana fílmica con un thriller bélico que ha conquistado a los suscriptores de Prime Video. Nos referimos cómo no a El tanque.

Estrenada en 2025 y con una duración de dos horas, este thriller bélico aterrizó en el catálogo de Prime Video el pasado 2 de enero. Y desde entonces, su pertenencia exclusiva a la marca de vídeo bajo demanda de la empresa de Jeff Bezos, se ha traducido en un éxito incontestable. El tanque es número 1 en 28 países. Aunque en la lista de películas más vistas de España, nadie todavía ha podido superar a Tierras perdidas, la última adaptación fílmica de George R.R. Martin. En nuestro país, la cinta dirigida por Denniss Gansel es el quinto largometraje más visto por delante de títulos de acción como A Working Man y Trap House o la bella historia irlandesa, The Quiet Girl. Gansel es conocido en la comunidad cinéfila por ser el cineasta detrás de la impactante La ola.

El nuevo thriller bélico de Prime Video: ‘El tanque’

La sinopsis oficial de El tanque es la siguiente: «Otoño de 1943, Frente Oriental. Una tripulación de cinco hombres de un tanque Tiger alemán es enviada a una misión secreta tras las líneas enemigas. Lo que comienza como una orden clara se convierte rápidamente en un viaje al abismo moral. Entre la adicción a las drogas, el miedo y el creciente vacío interior, la frontera entre el hombre y la máquina se rompe, y con ella, la creencia en el significado, el orden y la camaradería».

Titulada Der Tiger en su alemán original, el proyecto está protagonizado por varios actores de la industria germánica. David Schütter, Laurence Rupp, Leonard Kunz, Sebastian Urzendowsky y Andre Hennicke conforman el elenco principal.

Realismo claustrofóbico

Al igual que ocurrió en 2022 con Sin novedad al frente en Netflix, ente thriller bélico de Prime ha tenido grandes valoraciones por parte de la crítica internacional. El tanque destaca por su realismo visceral y el enfoque humanista de su planteamiento, cargado con un profundo mensaje que critica la violencia armada entre países.

A lo largo de la historia del séptimo arte, el género nos ha regalado grandes historias de los conflictos armados. Desde el compañerismo y camaradería de Salvar al soldado Ryan a la odisea individual de 1917. No obstante, pocas piezas del audiovisual han reflejado el punto de vista de los tripulantes de un tanque. Quizás lo más parecido fue Fury, el filme estadounidense dirigido por David Ayer que protagonizó Brad Pitt.

Con una duración aproximada de dos horas, El tanque es una opción fantástica para los amantes del cine de guerra, manteniendo un enfoque diferente dentro de dicha tipología narrativa.