Muere de un tiro un hombre en el balcón de una vivienda de un barrio de Alicante en plena noche

La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre de 59 años y de origen colombiano, que falleció la noche del miércoles tras recibir disparos procedentes de un arma de fuego mientras se hallaba en el balcón de una vivienda en el barrio de Carolinas, en Alicante. El hombre resultó herido, pero no pudo ser reanimado, por lo que acabó falleciendo.

Los hechos se han producido a las 22:00 horas de este miércoles. Según ha comunicado la Policía, a esa hora se produjo un incidente con varios disparos de arma de fuego a resultas de los cuales el varón quedó herido y, posteriormente, falleció.

La Policía Nacional activó el protocolo de delitos violentos y varios efectivos se desplazaron al lugar de los hechos. Una vez allí, se acordonó la zona con el fin de preservar el escenario de lo sucedido. Luego, agentes de la Policía Científica y de la Policía Judicial se encargaron de efectuar la correspondiente inspección ocular del lugar, sin que haya trascendido más información al respecto.

El Cuerpo Nacional de Policía ha abierto una investigación para esclarecer los hechos, que se mantiene bajo secreto a fin de no perjudicar el objeto de las indagaciones que ahora mismo se están realizando. Sí ha trascendido que el fallecido se encontraba en el balcón de su vivienda, en la calle Enrique Monsonís, cerca del Boulevard del Pla, una zona muy conocida en la capital de la provincia, en el barrio de Carolinas Altas, donde habitan cerca de 20.000 personas.

Se da la circunstancia de que en el pasado año 2025 se produjeron en la ciudad de Alicante, la segunda de la Comunidad Valenciana, un total de cinco homicidios dolosos y asesinatos consumados. Los mismos que a lo largo del año 2024. Todo ello, según se desprende del balance de criminalidad del Ministerio del Interior correspondiente a 2025.