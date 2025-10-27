Dos detenidos en Alicante por el asesinato de una mujer cuyo cadáver ocultaron dos semanas

Dos varones, de nacionalidad española y 38 y 41 años de edad han resultado detenidos por la Policía Nacional, en Alicante, como se puede ver en el vídeo que ilustra esta información. La Policía los considera los presuntos autores del asesinato de una mujer, también española, de 37 años. Los detenidos habían mantenido oculto durante dos semanas el cadáver de la víctima en su propio domicilio, aunque pensaban deshacerse de él, según la Policía Nacional. El móvil del crimen ha sido económico. Según, también, la Policía, los detenidos querían hacerse con el dinero y el patrimonio que la víctima habñia heredado recientemente. Uno de los detenidos era pareja de la mujer asesinada, por lo que además el asesinato ha sido considerado como un nuevo caso de violencia de género.

Tal como publicó OKDIARIO este sábado, 25 de octubre, en relación a este caso, dos varones, de nacionalidad española, se hallaban detenidos por el asesinato de una mujer en Alicante. El caso está siendo investigado como de violencia de género, como así ha resultado. Los detenidos habían sido capturados cuando intentaban huir de Alicante con dinero en efectivo y con joyas de oro. estas últimas, habían sido presuntamente adquiridas con el dinero de la propia víctima.

Los hechos que han precipitado las detenciones arrancan este viernes, cuando un tercer varón se personó en la Comisaría Provincial de la Policía Nacional, en Alicante, para revelar que dos conocidos suyos habían tratado de involucrrale en la muerte de una mujer que había sido asesinada. Según el relato de este hombre, le habían ofrecido dinero para que les ayudara a deshacerse del cuerpo de la mujer, prometiéndole dinero a cambio.

El Grupo de Delincuencia Violenta de la Policía nacional de Alicante se trasladó de inmediato al domicilio de la víctima, donde la halló cadáver. Además, en uno de los cuartos de la casa, los agentes encontraron un cuchillo. No se descarta que ese cuchillo sea el arma homicida. La autopsia ha revelado claros síntomas de violencia en el cuerpo de la fallecida, al parecer con arma blanca.

Los agentes han averiguado que uno de los detenidos, el de 38 años, mantenía desde meses atrás una relación con la víctima, Y que ésta, precisamente, había heredado recientemente una gran cantidad de dinero. Por ello, el móvil económico no está descartado, ya que según los agentes, tras la muerte de la chica, su novio había estado haciendo uso de la trajeta bancaria de la víctima. El juez ha decretado el ingreso en prisión de ambos detenidos.