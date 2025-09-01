Detenido por encadenar a su ex pareja a la cama para obligarla a firmar un poder notarial en Manacor

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Manacor a un hombre de nacionalidad española, acusado de encerrar y agredir a su expareja para forzarla a cederle una propiedad inmobiliaria y un coche de alta gama. Se le imputa un presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar, extorsión y quebrantamiento de condena.

La investigación se inició tras una denuncia presentada en Palma por la víctima, quien relató un historial de agresiones y vejaciones durante la relación que mantuvo con el detenido. Según su testimonio, el hombre la retuvo en su domicilio en la Part Forana, donde también residía la madre del agresor, impidiéndole salir y sometiéndola a constantes episodios de violencia física.

En uno de los intentos de huida, el presunto agresor la inmovilizó y llegó a raparle la cabeza. La víctima denunció además que fue atada con una cadena a la cama, con libertad únicamente para acudir al baño. El acusado le habría exigido como condición para dejarla libre que firmara un poder notarial en el que cedía un inmueble y un vehículo que estaban a su nombre. La firma se produjo en una notaría y en presencia de un familiar del denunciado. Una vez realizada la cesión, la víctima fue liberada y buscó refugio en casa de sus familiares.

Por miedo a represalias, tanto por parte del detenido como de su entorno, la mujer no denunció los hechos de inmediato. Finalmente, animada por su familia, acudió a la Policía. A partir de ahí, la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional en Manacor abrió una investigación.

Durante las pesquisas, los agentes descubrieron que el detenido estaba equipado con un dispositivo de geolocalización por una causa previa y que había incumplido una orden de alejamiento respecto a otra mujer, vecina de un municipio del Llevant mallorquín, al ponerse en contacto con ella. Esta situación fue notificada por la propia afectada a la Guardia Civil.

El hombre fue localizado y detenido en un control de seguridad de madrugada por agentes de seguridad ciudadana en Manacor. Además, se procedió a la incautación del vehículo en el que circulaba. Una vez finalizada la investigación, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia, que decretó su ingreso en prisión provisional.