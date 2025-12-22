Razones más que justificadas para declarar persona ‘non grata’ a Sánchez

Pido disculpas por si alguien se ha sentido incómodo al pedir Vox Palma que Pedro Sánchez sea declarado persona non grata en el término municipal de Palma y exigirle la dimisión y la convocatoria de elecciones. Pero igualmente creo, que ante la gravedad de la situación política en la que nos encontramos, no podemos permanecer callados.

Hace poco escribía que ante esta situación, todos los españoles que sostenemos la democracia, la Constitución y nuestra monarquía parlamentaria estamos obligados a hacer el mayor esfuerzo reivindicativo, diciendo que es hora de echar del Gobierno a este censurable personaje.

Tenemos que levantar la voz ciudadana, tenemos que decir basta a un Gobierno «de cloacas, prostíbulos, acosadores y mordidas» que parece un calco de ciertas dictaduras bolivarianas. Es evidente que Sánchez ha Madurado.

Quiero agradecer al Partido Popular que haya apoyado esta iniciativa con un gesto de valor y al igual que Vox, no practicar eso de ser políticamente correcto, es decir, negar lo evidente, actitud que refleja un primer paso de cobardía y deslealtad democrática. Intento ser correcto, pero nunca dejaré de criticar con dureza lo que considero muy lesivo para nuestra democracia. Considero que Pedro Sánchez es un personaje dañino, porque como hemos podido comprobar reiteradas veces, es capaz de todo con tal de seguir un día más en La Moncloa.

¿Y qué tiene que ver Sánchez con la capital de Baleares para declararlo persona non grata? Les diré que mucho ya que es en gran medida responsable del principal problema que tenemos, el del difícil o casi imposible acceso a la vivienda y por la falta de seguridad jurídica. Ésta evita la inversión para construir viviendas, perturba el mercado de oferta y demanda con la consiguiente especulación.

Es responsable de la deficiente legislación sobre la vivienda y de forma especial favorece la ocupación ilegal de la vivienda o locales. Si tuviéramos una legislación adecuada como la italiana o la de otros países europeos saldrían al mercado cientos de miles de viviendas en España y varios miles de viviendas en Baleares y Palma, lo que reduciría esta repugnante especulación.

A estos jóvenes cualificados que tienen que irse de Palma, o de Baleares porque no pueden acceder a la vivienda, ya saben lo que les digo y repito; hay tres grandes responsables, el primero de ellos, Pedro Sánchez. Es sorprendente que la izquierda responsable de este fracaso ahora quiera agitar con sus próximos a los vecinos de ciertos barrios en contra de los proyectos residenciales estratégicos que aportarían en pocos años más de 6.000 viviendas. Tampoco ha hecho el Gobierno la necesaria inversión en infraestructuras o movilidad, por lo que vemos colapsadas día sí y otro también las vías de acceso a la ciudad.

Del mismo modo Pedro Sánchez es responsable del perverso efecto llamada a la inmigración ilegal masiva, acompañada de los menas que deberían estar con sus padres o familias. No le preocupan los cientos de inmigrantes que mueren ahogados en el Mediterráneo, no combate las mafias ni defiende nuestras fronteras. Más de 7.000 han llegado este año a Baleares. Es en sus países donde hay que hacer las inversiones europeas para impedir la descontrolada inmigración cuyo elevado coste lo pagamos los ciudadanos contribuyentes, muchos de los cuales no llegan a final de mes. Queremos inmigración regulada y controlada, no de esta manera.

Ha tenido que aparecer la Estrategia de Seguridad Nacional Norteamericana 2025 de Trump para señalar el riesgo que corre Europa de perder su identidad y potencial en dos décadas. Es inquietante el diagnóstico de peligro para la civilización occidental, «la islamización comportará el borrado de la civilización europea». La estrategia del Sr. Sánchez ha sido celebrar la muerte de un jefe de Estado de hace 50 años y tapar él sus indecencias con lo que sea, incluso dando el apoyo al narcorrégimen de Maduro o al de Hamás o siguiendo las órdenes de un delincuente fugitivo.

Asimismo es responsable de la falta de sostén social y de proporcionar los medios necesarios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que puedan cumplir sus cometidos, es responsable de mentir cuando niega la comprobada relación entre inmigración ilegal-menas con la delincuencia y la falta de seguridad en los barrios de Palma. Han tenido que ser los ertzainas o los Mossos d’Esquadra los que nos den los datos reales sobre quiénes cometen un llamativo porcentaje de robos con violencia.

Con mucho gusto invitamos a Pedro Sánchez a recorrer las zonas calientes de Palma, desde Son Gotleu al Coll den Rabassa.

Creo hay razones más que justificadas para declarar persona ‘non grata’ al presidente del Gobierno.