120 trabajadores de Baleares podrán acogerse al ERE de Telefónica

Unos 120 trabajadores de Telefónica España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones podrán acogerse en Baleares al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de la compañía de telecomunicaciones.

Cabe recordar que en total, el ERE afectará a sietes sociedades del grupo y, según las estimaciones de la empresa, saldrán alrededor de 5.500 personas. Además tendrá un coste de unos 2.500 millones de euros (antes de impuestos), según ha informado a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

«El valor actual del gasto de los planes de salidas en el conjunto de todas las sociedades afectadas se estima en una provisión total de alrededor de 2.500 millones de euros, antes de impuestos», ha detallado.

En el caso del archipiélago, según ha explicado la secretaria del sector de Comunicaciones y Cultura de UGT, Sonia Morós, se trata de empleados, la gran mayoría nacidos entre 1969 y 1971 que saldría paulatinamente de las sociedades dado que el ERE se ha aprobado para los años 2026, 2027 y 2028.

Cabe señalar que el mínimo de salidas será de 4.525 y que el máximo dependerá de la cantidad de adhesiones voluntarias que se produzcan al final.

El anterior ERE que realizó Telefónica se saldó con la salida de 3.420 trabajadores de la empresa (un 33% menos que las 5.124 bajas planteadas al comienzo de las negociaciones) y el coste se situó en 1.300 millones de euros (antes de impuestos) –en torno a la mitad que el coste del nuevo ERE–.

Asimismo, el ahorro promedio anual para la empresa en el ERE firmado hoy se sitúa en unos 600 millones de euros a partir de 2028, más del doble en comparación con los 285 millones de euros anuales del proceso de despido colectivo anterior.

El ERE que se ha firmado hoy en Telefónica se enmarca en el plan estratégico que la compañía presentó a comienzos del pasado noviembre y que contempla unos ahorros de costes de alrededor de 3.000 millones de euros para 2030 (2.300 millones de euros para 2028), unas cifras en las que se incluyen partidas ligadas a personal.

De este modo, de esos 3.000 millones de ahorro para 2030, unos 1.200 millones de euros corresponderán al ERE firmado este lunes.

Condiciones económicas

En cuanto a las indemnizaciones, la propuesta de la empresa para todas las filiales contempla unos tramos de renta para los nacidos entre 1969 y 1971 del 68% del salario regulador hasta los 63 años y del 38% a partir de entonces, con la salvedad de que en Movistar+ no entran los nacidos en 1971.

En tanto, los nacidos entre 1965 y 1968 tendrán un 62% hasta los 63 años y un 34% a partir de entonces, mientras que para los nacidos en 1964 y anteriores los porcentajes se sitúan en el 52% hasta los 63 años y en el 35% a partir de entonces.

En cuanto a los requisitos para poder adherirse de forma voluntaria al ERE, en el caso de las filiales del CEV se necesitan 15 años de antigüedad durante la vigencia del proceso (en su caso hasta el 31 de diciembre de 2028), mientras que para las GBU’s (Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Telefónica S.A.) se precisan 13 años de antigüedad, si bien la duración temporal del procedimiento de despido colectivo será, como máximo, hasta el 31 de diciembre de 2026.

Además, en el caso de las GBU’s se añaden primas de voluntariedad en función de la antigüedad en la empresa que oscilan entre los 5.000 y los 18.000 euros, el doble que la horquilla de entre 2.500 y 9.000 euros propuesta en reuniones anteriores.

En concreto, para los que tengan menos de 8 años de antigüedad serán 5.000 euros; entre 8 y 12 años (7.000 euros); entre 12 y 16 años (9.000 euros); entre 16 y 20 años (12.000 euros); entre 20 y 24 años (15.000 euros) y más de 24 años (18.000 euros).