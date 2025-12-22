Hallazgo inaudito de la ciencia: descubre por qué no adelgazas y la solución podría estar más cerca

Descubren el motivo por el que no adelgazas y la solución podría estar más cerca de lo que nos imaginaríamos, la ciencia lanza un aviso ante un hallazgo inaudito. La ciencia nos ha dado más de una sorpresa del todo inesperada, con ciertos detalles que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración. Son tiempos de cambios y de estar muy pendientes de un giro radical que hasta la fecha no sabíamos. Es momento de apostar claramente por un giro radical que nos llega de este último descubrimiento científico.

Podemos intentar hacer todo y más para perder peso, pero no podremos conseguirlo si no hacemos algo que puede ser esencial en estos días en los que realmente cada detalle cuenta y puede convertirse en el elemento que nos servirá para conseguir nuestro objetivo. A las puertas de las fiestas en las que vemos a comer más, saber la solución a uno de nuestros problemas más frecuentes puede ser esencial. Es hora de conocer el motivo principal por el que no adelgazamos y la manera de hacer realidad aquello que necesitamos. Quitarnos unos kilos de más es posible, con la ayuda de lo que dicen estos expertos.

Habrá llegado el momento de conocer lo que dicen estos profesionales y la manera de apostar claramente por una manera de comer y de perder peso que quizás deberemos empezar a visualizar. Las dietas han cambiado mucho los últimos tiempos.

Hemos pasado del boom de los productos light a ir en busca de proteínas, dejando a un lado los hidratos, pero incorporando cada vez más y más grasas. Algo que quizás nos puede hacer pensar en determinados cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa a los expertos que conocen perfectamente esta forma de perder peso.

Pero cuidado, por mucho que nos pongamos a dieta, hay una serie de detalles que deberemos conocer y que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante.

La solución a tus problemas de peso puede estar más cerca de lo que nos imaginaríamos. Hay un motivo por el que no adelgazas y que quizás se convierta en la antesala de algo más. Un cambio de tendencia en la forma de aplicar y cumplir con las dietas que debemos tener en consideración.

Tal y como explican desde la universidad de California: «Pero un nuevo estudio realizado por científicos de la Universidad de California, Berkeley, sugiere que el placer de comer, incluso comer comida chatarra, es clave para mantener un peso saludable en una sociedad que abunda con alimentos baratos y altos en grasas. Paradójicamente, la evidencia anecdótica sugiere que las personas con obesidad pueden disfrutar menos comiendo que las de peso normal. Los escáneres cerebrales de individuos obesos muestran una actividad reducida en regiones cerebrales relacionadas con el placer cuando se les presenta con alimentos, un patrón que también se observa en estudios con animales. Ahora, los investigadores de UC Berkeley han identificado una posible causa subyacente de este fenómeno, una disminución de la neurotensina, un péptido cerebral que interactúa con la red de dopamina, y una estrategia potencial para restaurar el placer de comer de una manera que ayude a reducir el consumo general.

El estudio revela un mecanismo cerebral insospechado que explica por qué una dieta crónica alta en grasas puede reducir el deseo de alimentos ricos en grasas y azucarados, incluso cuando estos alimentos siguen siendo fácilmente accesibles. Los investigadores proponen que esta falta de deseo en individuos obesos se debe a una pérdida de placer en la alimentación causada por el consumo a largo plazo de alimentos ricos en calorías».

Siguiendo con la misma explicación: «»Una inclinación natural hacia la comida basura no es inherentemente mala, pero perderla podría exacerbar aún más la obesidad», dijo Stephan Lammel, profesor de UC Berkeley en el Departamento de Neurociencia y miembro del Instituto de Neurociencia Helen Wills. Los investigadores descubrieron que este efecto está impulsado por una reducción de la neurotensina en una región específica del cerebro que se conecta a la red de dopamina. Es importante destacar que demuestran que restaurar los niveles de neurotensina, ya sea a través de cambios en la dieta o manipulaciones genéticas que mejoren la producción de neurotensina, puede restablecer el placer de comer y promover la pérdida de peso. «Una dieta alta en grasas cambia el cerebro, lo que lleva a niveles más bajos de neurotensina, lo que a su vez altera la forma en que comemos y respondemos a estos alimentos», dijo Lammel. «Encontramos una manera de restaurar el deseo de alimentos ricos en calorías, que en realidad pueden ayudar con el control de peso». Si bien los hallazgos en ratones no siempre se traducen directamente en los humanos, este descubrimiento podría abrir nuevas vías para abordar la obesidad al restaurar el placer relacionado con los alimentos y romper los patrones de alimentación poco saludables».