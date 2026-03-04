Japón bate todos los récords de transporte: el barco más grande del mundo carga 22.233 contenedores en un solo viaje

La compañía japonesa Ocean Network Express (ONE) ha consolidado su posición de liderazgo mediante una estrategia de transporte en la que solo puede desafiarse a sí misma.

Con una flota que ya supera los dos millones de TEU (del inglés Twenty-foot Equivalent Unit), esta empresa japonesa con sedes en Japón y en Singapur está marcando un antes y un después en el tamaño de lo que es la industria logística por mar.

Otro récord de transporte marítimo para Japón

La hegemonía de las rutas comerciales marítimas tiene nombre propio, y es Ocean Network Express (ONE). Basados en los registros de Portal Portuario, sus cifras realmente asombran a los expertos del sector.

El buque ONE Infinity ha logrado establecer un nuevo récord mundial de carga al transportar 22.206 TEU (o MVE, que es Medida Veinte Pies, en español) en un único viaje. Esta marca fue conseguida en el Puerto de Singapur, y supone la sexta vez consecutiva que la naviera japonesa supera su propio récord, dejando atrás a competidores de la talla de Evergreen o CMA CGM.

La clave de este éxito reside en una serie de naves de nueva construcción con una capacidad máxima nominal de 24.000 TEU. Para entender esta dimensión, hay que saber que se trata de una unidad de medida inexacta que representa la capacidad de carga de un contenedor normalizado de 20 pies (aproximadamente 6,1 metros). Por otro lado, estos barcos cuentan con dimensiones imponentes, de unos 399 metros de eslora (¡casi cuatro campos de fútbol!) y 61 metros de manga.

Según los datos técnicos, la compañía posee actualmente los seis primeros puestos del ranking global de carga real embarcada. Tras el récord del ONE Infinity, se sitúan sus buques hermanos:

ONE Intelligence : 22.202 TEU.

: 22.202 TEU. ONE Inspiration : 22.159 TEU.

: 22.159 TEU. ONE Ingenuity : 22.071 TEU.

: 22.071 TEU. ONE Innovation : 22.000 TEU.

: 22.000 TEU. ONE Integrity: 21.954 TEU.

¿Cómo es la logística marítima que aplica Japón en sus barcos?

Este despliegue de logística integra las operaciones de tres grandes firmas japonesas:

Kawasaki Kisen Kaisha (K Line)

Mitsui O.S.K. Lines (MOL)

Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK)

La unión de estas potencias permite a la entidad aprovechar una red global que enlaza más de 200 puertos clave. El uso de un barco de estas características reduce los costes operativos por unidad y mejora la huella ambiental al centralizar volúmenes masivos en menos trayectos, algo vital para la sostenibilidad.

La estructura operativa de la compañía, tal como detalla su folleto de servicios, se organiza en bucles específicos para cubrir regiones como el Pacífico Sur. Mediante los denominados Loop A, Loop B y Loop C, garantizan una frecuencia semanal que conecta constantemente puertos en Busan, Kobe y Yokohama con destinos en Islas Salomón, Fiyi o Samoa Americana.

Esta capilaridad, sumada a la capacidad de carga de sus grandes unidades, asegura un flujo constante de mercancías hacia zonas geográficamente aisladas.

Cambios estratégicos en la dirección de ONE

Más allá del récord de carga, la empresa atraviesa un proceso de transformación interna para asegurar su crecimiento hasta la próxima década. Según un comunicado oficial de la propia naviera, Mr. Till Ole Barrelet asumirá el cargo de CEO-designado el próximo 1 de mayo de 2026.

Barrelet, que cuenta con una trayectoria de más de dos décadas en logística y finanzas marítimas, sustituirá a Jeremy Nixon, quien ha pilotado la compañía desde su fundación en 2018 y pasará a desempeñar el rol de asesor senior en julio de 2026.

Bajo este mandato, la empresa ha diseñado la estrategia ONE 2030, un plan que busca mantener la excelencia en el servicio al cliente mientras «navegan» por los desafíos económicos y tecnológicos de la logística marítima a gran escala.