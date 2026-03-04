Lo que durante siglos fue el sueño de alquimistas y buscadores de tesoros podría estar hoy encerrado en una placa de Petri en Japón. Un equipo de investigadores de la Universidad de Osaka ha sacudido los cimientos de la biología tras identificar el «botón de parada» del envejecimiento. Se trata de un hallazgo sin precedentes que ha logrado, por primera vez, revertir el reloj biológico de las células.

De confirmarse estos resultados en humanos, la ciencia estima que la esperanza de vida podría dispararse de forma teórica hasta los 250 años, transformando por completo nuestra concepción de la vejez.

La proteína AP2A1: el «verdugo» de nuestras células

La investigación, publicada en la prestigiosa revista Cellular Signalling, ha puesto nombre y apellidos al culpable de que nuestro cuerpo se deteriore: la proteína AP2A1. Según los científicos nipones, esta proteína es la encargada de que las células entren en fase de «senescencia», un estado en el que dejan de dividirse, se vuelven rígidas y se hacen más grandes.

Con el paso del tiempo, estas células «viejas» se acumulan en nuestro organismo, siendo las responsables directas de enfermedades como la osteoporosis, el cáncer o el Alzheimer.

Sin embargo, el equipo liderado por Pirawan Chantachotikul ha descubierto que, si se manipula esta proteína, el proceso es reversible.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lafz Digital (@lafz_digital)

El experimento que «rejuvenece» el cuerpo

El hallazgo es tan impactante como sencillo en su ejecución de laboratorio. Los científicos de Japón realizaron dos pruebas clave:

Desactivar el envejecimiento: al eliminar la proteína AP2A1 en células envejecidas, estas redujeron su tamaño y volvieron a dividirse, recuperando todas las características de una célula joven. Acelerar el tiempo: al aumentar los niveles de esta proteína en células nuevas, estas envejecieron de forma inmediata.

Para potenciar el efecto, los investigadores combinaron el bloqueo de la proteína con un compuesto llamado IU1, que ayuda a limpiar la «basura» celular. El resultado fue una inversión parcial del reloj biológico a nivel microscópico que ha dejado a la comunidad científica sin palabras.

¿Viviremos dos siglos y medio?

Aunque la cifra de 250 años de vida sigue siendo una proyección teórica, el objetivo real de la Universidad de Osaka es más humano: maximizar los años de vida saludable. La meta es que la vejez deje de ser sinónimo de enfermedad.

«La supresión de AP2A1 promovió la renovación celular», afirma Shinji Deguchi, coautor del estudio. Aunque la técnica aún debe probarse en organismos complejos, España y el resto del mundo miran con esperanza hacia Japón. Por primera vez, el ser humano parece haber encontrado el interruptor para detener el tiempo y ganar la batalla contra el desgaste biológico.