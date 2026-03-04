Hace apenas dos décadas, el lince ibérico se asomaba al abismo de la extinción con menos de un centenar de ejemplares resistiendo en rincones aislados. Hoy, la realidad es radicalmente distinta: España celebra un récord histórico con 2.401 linces censados.

Este «milagro» de la naturaleza no sólo es una cuestión de números, sino de una ambiciosa estrategia de descentralización que ha llevado al felino a establecerse en territorios donde hacía décadas que no se le veía, desde el Cerrato de Palencia hasta las tierras altas de Lorca.

El fin del aislamiento: un mapa en expansión

La clave de este éxito ha sido romper con la dependencia de los núcleos históricos. El lince ya no sólo vive en Doñana o Sierra Morena; ahora se extiende por un mosaico de 14 áreas diferentes que funcionan como nuevos bastiones de la especie. Zonas como el Valle de Matachel en Extremadura, los Montes de Toledo, Sierra Arana o los Campos de Hellín en Albacete cuentan ya con poblaciones estables.

Incluso regiones como Murcia y Castilla y León se han sumado a este mapa de libertad. Lugares como Valdecañas-Ibores, Ortiga o las Tierras Altas de Lorca son hoy el hogar de camadas que aseguran el relevo generacional. Esta dispersión geográfica es vital, ya que evita que una enfermedad local pueda acabar con toda la especie, garantizando así un «seguro de vida» para el felino.

Genética y conectividad: la fórmula del éxito

Detrás de estas cifras hay una ciencia aplicada con precisión quirúrgica a través del proyecto LynxConnect. El objetivo no ha sido sólo soltar animales al campo, sino crear una «red social» de linces. Al conectar genéticamente las poblaciones de España y Portugal, se combate la endogamia y la consanguinidad, los grandes enemigos de la salud de la especie.

Los datos de 2024 son esperanzadores: ya se registran 470 hembras reproductoras. Sin embargo, los expertos no bajan la guardia. Para que la población sea realmente autosostenible y se garantice su viabilidad a largo plazo, el reto es ambicioso: triplicar las cifras actuales. Con el apoyo de los programas LIFE y la implicación del mundo rural, los ejemplares de lince ibérico han pasado de ser un símbolo de tragedia ambiental a representar el mayor éxito de conservación de toda Europa.