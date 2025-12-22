Pedrea de la Lotería de Navidad 2025: lista completa con los números premiados

El sorteo de Lotería de Navidad reparte millones de premios y, aunque todos esperamos tener en nuestras manos el décimo premiado con los 400.000 euros, el conocido como el Gordo de Navidad, lo normal es que te toque un reintegro o una pedrea, que son los premios más comunes en este sorteo.

¿Qué es la pedrea de la Lotería de Navidad?

La pedrea de la Lotería de Navidad son esos números que cantan los niños de San Ildefonso con la famosa frase de ‘mil euros’. Los números agraciados con la pedrea están premiados con un total de 100 euros al décimo, o lo que es lo mismo, 5 euros por cada euro que hayas jugado.

Comprobar la pedrea de la Lotería de Navidad 2025

Aquí podrás comprobar todos los números premiados con la pedrea del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025. Sólo tendrás que introducir el número que has jugado en nuestro comprobador y la herramienta te dirá si has ganado algo de la pedrea del sorteo de Navidad.

82
112
119
124
154
217
219
351
420
490
588
652
689
729
931
975
992
1064
1156
1159
1297
1312
1325
1391
1409
1540
1546
1619
1649
1694
1700
1729
1741
1755
1819
1968
1971
1988
2031
2096
2215
2349
2356
2358
2416
2443
2488
2592
2599
2614
2689
2693
2764
2901
2907
2916
2976
3019
3069
3183
3214
3300
3306
3323
3356
3364
3521
3554
3572
3576
3578
3644
3713
3766
3817
3829
3953
3980
4062
4201
4285
4461
4555
4564
4725
4745
4808
4828
4856
4862
4864
4895
4930
5001
5048
5091
5103
5105
5139
5171
5193
5271
5274
5317
5387
5389
5464
5465
5468
5538
5583
5675
5702
5723
5740
5800
5828
5862
5885
5891
6010
6055
6094
6146
6189
6296
6408
6696
6703
6844
7007
7184
7197
7213
7228
7280
7344
7368
7369
7402
7490
7538
7668
7852
8010
8011
8053
8462
8482
8499
8515
8579
8584
8602
8649
8680
8780
8784
8815
8913
8944
8985
9015
9109
9183
9440
9477
9530
9678
9683
9699
9781
9909
9940
9945
10090
10117
10144
10224
10325
10369
10383
10427
10501
10510
10523
10539
10644
10658
10694
10738
10765
10801
10824
10926
10951
11054
11088
11127
11132
11232
11311
11375
11376
11395
11400
11585
11650
11665
11721
11723
11736
11828
11895
11902
11939
11943
11991
12015
12141
12154
12400
12478
12511
12525
12526
12559
12614
12654
12744
12772
12921
13161
13342
13348
13423
13458
13694
13810
13813
13835
13904
13927
14033
14054
14059
14081
14288
14362
14413
14444
14451
14553
14565
14607
14610
14854
14892
14951
15014
15070
15073
15158
15217
15305
15311
15319
15353
15355
15599
15617
15638
15777
15906
15907
15920
15968
16023
16061
16196
16327
16346
16352
16427
16505
16692
16729
16734
16802
16807
16841
16916
16955
17000
17185
17192
17274
17390
17482
17524
17563
17765
17775
17907
18097
18126
18134
18157
18247
18337
18374
18382
18481
18690
18706
18877
18925
19008
19231
19259
19305
19428
19455
19581
19635
19700
19701
19767
19802
19837
19886
19922
20051
20169
20175
20225
20285
20410
20471
20518
20537
20644
20646
20741
20754
20836
20842
20857
20890
20921
20931
20987
21076
21113
21185
21268
21368
21425
21535
21561
21628
21744
21777
21832
21841
21845
21876
21934
22001
22123
22211
22263
22266
22389
22392
22413
22449
22495
22511
22613
22679
22691
22711
22747
22758
22870
22938
23071
23078
23137
23169
23311
23362
23440
23470
23516
23584
23684
23804
23817
23958
23972
24078
24119
24161
24255
24313
24409
24421
24518
24571
24584
24609
24622
24636
24653
24690
24713
24776
24938
24993
25041
25047
25051
25077
25141
25204
25227
25292
25312
25338
25453
25687
25757
25880
25899
26042
26073
26147
26271
26297
26341
26414
26463
26479
26568
26580
26822
26848
27028
27044
27048
27067
27123
27142
27170
27189
27205
27273
27285
27299
27338
27398
27414
27559
27590
27625
27626
27655
27658
27974
28043
28192
28220
28233
28276
28535
28590
28759
28828
28854
28867
28940
28943
29040
29071
29072
29216
29379
29382
29459
29529
29628
29632
29672
29791
29837
29925
30017
30041
30079
30182
30214
30319
30365
30376
30397
30478
30530
30533
30598
30862
30935
30942
30992
30997
31034
31041
31044
31049
31167
31172
31226
31242
31357
31491
31533
31544
31562
31603
31629
31757
31764
31951
32195
32202
32265
32303
32305
32309
32363
32421
32478
32590
32607
32850
32867
33085
33117
33126
33218
33274
33283
33331
33339
33349
33350
33403
33462
33515
33559
33579
33661
33706
33778
33806
33850
33903
34182
34302
34355
34415
34426
34560
34669
34820
34895
34925
34939
35002
35011
35072
35114
35160
35185
35208
35228
35302
35367
35401
35433
35458
35464
35483
35571
35675
35687
35731
35735
35879
35899
35907
35940
35959
36015
36038
36134
36257
36322
36417
36480
36521
36530
36586
36644
36670
36721
36742
36753
36838
36940
36966
37014
37027
37034
37035
37159
37230
37238
37314
37363
37412
37430
37449
37457
37500
37510
37542
37558
37588
37622
37638
37651
37717
37718
37748
37875
37970
38055
38096
38155
38186
38192
38227
38290
38332
38366
38445
38479
38481
38487
38494
38537
38565
38572
38617
38624
38663
38665
38671
38757
38819
38898
38932
38938
38978
38996
39189
39244
39272
39354
39409
39473
39504
39667
39675
39704
39713
39715
39776
39799
39922
39940
39941
40003
40190
40227
40240
40269
40278
40335
40344
40450
40454
40573
40627
40643
40690
40714
40749
40797
40801
40825
40874
40881
40896
41129
41288
41322
41359
41401
41417
41579
41599
41649
41661
41791
41813
41873
41902
41940
42138
42168
42311
42415
42426
42485
42494
42541
42545
42636
42701
42711
42758
42863
42904
42940
42946
43133
43181
43326
43343
43406
43457
43772
43795
43863
43899
43900
43914
43920
43975
44057
44283
44311
44321
44419
44472
44635
44789
44815
44837
44923
45014
45101
45145
45272
45278
45369
45398
45411
45412
45466
45481
45522
45559
45805
45864
45893
46022
46037
46197
46213
46250
46337
46368
46371
46423
46427
46497
46537
46557
46579
46591
46674
46979
47048
47072
47092
47095
47111
47181
47497
47687
47716
47728
47805
47809
47921
48007
48029
48054
48092
48119
48150
48218
48386
48433
48479
48480
48495
48520
48567
48661
48663
48695
48725
49001
49017
49062
49124
49233
49272
49276
49343
49366
49371
49378
49408
49437
49473
49477
49573
49633
49669
49705
49820
49826
49837
49888
50055
50056
50076
50105
50128
50175
50176
50291
50420
50447
50466
50651
50728
50871
50890
50937
50962
50992
51006
51022
51082
51114
51175
51182
51291
51312
51333
51341
51619
51703
51755
51799
51866
51939
52001
52056
52081
52141
52235
52266
52365
52403
52414
52446
52549
52705
52737
52744
52766
52793
52838
52887
52897
53141
53143
53156
53162
53246
53307
53348
53361
53422
53423
53509
53530
53602
53637
53652
53738
53739
53778
53805
53870
53882
54020
54045
54151
54209
54297
54422
54425
54465
54479
54537
54599
54634
54635
54738
54757
54770
54780
54816
54823
54940
54946
55034
55118
55176
55190
55227
55329
55452
55608
55634
55680
55699
55700
55715
55849
55902
55916
55944
55994
56080
56260
56267
56324
56358
56410
56415
56704
56712
56734
56870
56899
56900
56940
56966
57009
57139
57156
57157
57249
57361
57363
57403
57437
57458
57510
57584
57621
57626
57672
57716
57730
57775
57936
57981
58049
58124
58125
58132
58135
58213
58393
58394
58430
58446
58457
58472
58691
58695
58701
58748
58751
58823
58839
58890
58915
58957
58988
59001
59015
59020
59035
59055
59096
59295
59320
59361
59419
59437
59558
59591
59638
59680
59794
59812
59844
59882
59899
59901
59928
59940
60025
60044
60064
60098
60174
60260
60287
60308
60353
60384
60401
60522
60599
60603
60656
60664
60706
60821
60954
61009
61027
61110
61211
61237
61300
61422
61660
61683
61846
61920
61998
62030
62137
62149
62161
62209
62240
62348
62386
62432
62465
62467
62550
62622
62665
62709
62797
62828
62878
62917
63031
63067
63208
63226
63245
63369
63382
63398
63430
63519
63535
63597
63599
63630
63661
63671
63679
63687
63850
63888
64023
64081
64103
64113
64149
64155
64162
64222
64223
64283
64356
64565
64736
64847
64875
64922
64992
65101
65152
65154
65311
65356
65590
65809
65921
66019
66041
66054
66194
66285
66317
66526
66530
66540
66550
66628
66635
66776
66841
66898
67045
67056
67068
67134
67138
67143
67240
67338
67407
67448
67526
67546
67550
67617
67667
67694
67707
67725
67823
67838
68033
68166
68180
68231
68305
68369
68460
68551
68558
68568
68572
68615
68666
68689
68724
68729
68780
68923
68953
68962
69002
69017
69085
69101
69145
69217
69234
69296
69306
69316
69338
69356
69525
69567
69601
69620
69622
69708
69761
69767
69799
69851
69910
69952
70048
70124
70170
70184
70265
70274
70279
70436
70520
70553
70597
70659
70660
70664
70685
70825
70856
70940
70983
70985
71205
71235
71256
71445
71529
71700
71705
71741
71760
71772
71904
71975
72014
72076
72084
72157
72194
72422
72470
72636
72707
72743
72774
72824
72829
72853
72877
72893
72894
72932
72953
72957
72986
72988
73156
73195
73202
73298
73390
73420
73531
73743
73758
73764
73876
74101
74102
74170
74211
74254
74307
74319
74324
74367
74373
74520
74602
74652
74670
74731
74764
75031
75193
75233
75283
75322
75336
75390
75434
75449
75455
75472
75607
75619
75688
75710
75752
75756
75820
75882
75910
75969
76017
76109
76168
76183
76188
76214
76220
76249
76250
76310
76333
76378
76411
76472
76513
76684
76724
76746
76764
76792
76820
76833
77006
77112
77143
77197
77320
77337
77379
77533
77583
77615
77647
77655
77661
77751
77783
77832
77914
77962
77964
78049
78069
78076
78116
78141
78156
78195
78202
78221
78336
78337
78363
78442
78572
78590
78620
78668
78682
78687
78762
78798
78845
79047
79116
79156
79169
79225
79240
79432
79445
79476
79666
79680
79713
79739
79773
79840
79849
79898
79982
80128
80147
80343
80408
80448
80485
80487
80541
80548
80700
80710
80711
80736
80821
80849
80920
80963
81123
81150
81264
81413
81488
81495
81596
81603
81746
81760
81777
81818
81826
81828
81846
81881
81913
81937
81972
81988
82006
82007
82012
82015
82047
82075
82110
82111
82145
82171
82179
82210
82232
82248
82388
82516
82562
82635
82724
82783
82850
82871
82908
82931
82967
83000
83004
83033
83064
83208
83271
83304
83337
83342
83432
83614
83616
83634
83647
83759
83812
83831
83841
83849
83873
83891
84023
84052
84074
84096
84104
84125
84127
84137
84294
84305
84329
84350
84365
84473
84520
84562
84582
84701
84741
84750
84805
84866
84897
84905
84993
85045
85091
85092
85139
85178
85300
85306
85318
85390
85395
85477
85543
85667
85829
85944
85966
86001
86075
86151
86298
86376
86379
86386
86406
86442
86521
86610
86617
86692
86772
86792
86794
86818
86892
86898
86926
86981
86996
87036
87105
87163
87223
87332
87339
87350
87351
87536
87549
87618
87685
87730
87743
87795
87883
87884
87890
87897
87921
87930
87943
87944
87953
87977
88124
88158
88225
88243
88275
88291
88423
88442
88455
88491
88513
88522
88533
88645
88658
88659
88719
88918
88936
88950
88952
88959
88983
89110
89149
89167
89197
89216
89248
89258
89318
89333
89365
89392
89492
89513
89522
89953
90003
90014
90058
90122
90136
90144
90161
90174
90194
90311
90344
90369
90410
90426
90541
90644
90674
90693
90706
90739
90794
90915
90982
90993
90996
91009
91154
91157
91256
91274
91281
91467
91583
91708
91718
91749
91759
91808
91917
91973
91976
91983
92096
92119
92131
92139
92140
92148
92283
92365
92496
92514
92562
92607
92656
92695
92712
92931
92947
92991
93017
93059
93086
93207
93221
93229
93248
93365
93418
93643
93796
93928
93959
94065
94116
94153
94209
94218
94295
94324
94325
94338
94460
94515
94525
94534
94574
94649
94677
94780
94942
94984
95074
95078
95088
95171
95302
95320
95329
95401
95425
95449
95459
95494
95496
95683
95716
95720
95803
95833
95851
95931
95957
96041
96309
96474
96483
96498
96503
96507
96513
96639
96770
96915
97035
97041
97052
97104
97146
97200
97224
97378
97434
97492
97595
97680
97762
97816
97884
97885
97911
97938
97991
98086
98172
98242
98314
98320
98328
98413
98543
98545
98613
98765
98817
98863
98899
99024
99183
99185
99263
99318
99333
99390
99612
99671
99743
99748
99761
99775
99794
99853
99916
99964

 

