Pedrea de la Lotería de Navidad 2025: lista completa con los números premiados

El sorteo de Lotería de Navidad reparte millones de premios y, aunque todos esperamos tener en nuestras manos el décimo premiado con los 400.000 euros, el conocido como el Gordo de Navidad, lo normal es que te toque un reintegro o una pedrea, que son los premios más comunes en este sorteo.

¿Qué es la pedrea de la Lotería de Navidad?

La pedrea de la Lotería de Navidad son esos números que cantan los niños de San Ildefonso con la famosa frase de ‘mil euros’. Los números agraciados con la pedrea están premiados con un total de 100 euros al décimo, o lo que es lo mismo, 5 euros por cada euro que hayas jugado.

Comprobar la pedrea de la Lotería de Navidad 2025

Aquí podrás comprobar todos los números premiados con la pedrea del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025. Sólo tendrás que introducir el número que has jugado en nuestro comprobador y la herramienta te dirá si has ganado algo de la pedrea del sorteo de Navidad.