Los famosos a los que les ha tocado la Lotería de Navidad: Pedro Sánchez, la Reina Letizia y Jorge Javier Vázquez

La Lotería de Navidad es mucho más que una tradición en España; es un fenómeno que cada 22 de diciembre une a millones de personas en torno a la ilusión de ser agraciados por la suerte de que les toque el deseado «Gordo» de Navidad. Pero entre anécdotas de números compartidos, décimos regalados y apuestas de última hora, no sólo los ciudadanos de a pie han sido protagonistas de premios inesperados. Muchos rostros conocidos del panorama nacional también han vivido la emoción de ganar un premio en este icónico sorteo, demostrando que la suerte no entiende de fama ni de estatus. Conozcamos entonces todos los nombres de famosos a los que les ha tocado la Lotería de Navidad.

A lo largo de los años, nombres tan célebres como la Reina Letizia, Mercedes Milá o Jorge Javier Vázquez han acaparado titulares al confesar que, en algún momento, la fortuna les ha sonreído a través de la lotería. Desde premios generosos donados a causas solidarias hasta pequeñas anécdotas como olvidar cobrar un décimo premiado, estas historias nos muestran un lado más humano y cotidiano de los famosos, en el que la alegría por ganar se vive con la misma intensidad que si nos tocara a cualquiera de nosotros. Más allá del brillo mediático, estas historias de famosos que han ganado en la Lotería de Navidad reflejan como este sorteo sigue siendo una tradición capaz de conectar a todos, independientemente de ser popular o no y nos acerca a aquellos de los que puede que pensemos que ya tienen dinero suficiente, pero que duda cabe que también quieren, y están en todo su derecho, participar en la ilusión de algo tan especial y que de algún modo puede ser considerado el «pistoletazo de salida» a nuestra Navidad.

Famosos a los que les ha tocado la Lotería de Navidad

Hay famosos que han visto la suerte bien de cerca y han podido saborear en su propia piel cómo es la experiencia de que te toque un premio de la Lotería de Navidad. Entre los rostros más conocidos se encuentran Mercedes Milá, la Reina Letizia e incluso Jorge Javier Vázquez, pero no han sido los únicos afortunados tal y como repasamos a continuación.

Reina Letizia

Es de todos conocido que la Reina Letizia consiguió un premio de la lotería, en concreto, la Lotería de Navidad del año 2004. Sin embargo, los décimos de lotería no eran únicamente suyos ya que le pertenecían tanto a ella como a su marido, el rey Felipe VI y el total del premio que se llevaron fue de 26.592 euros. Fue Miguel Grau ex compañero de TVE de Letizia quien les regaló los décimos como regalo de boda. Los décimos que le regalaron iban desde el número 22.501 hasta el 22.509 y se llevaron el premio por el número 22.504. Optaron por donar el premio a una ONG.

Nacho Guerreros

El actor Nacho Guerreros se hizo muy conocido por su papel de Coque en «La que se avecina». Pudo dedicarse a su pasión después de que su familia ganara el Gordo de la Lotería en 2002. Este dinero le cambió la vida ya que pudo invertir en los derechos de una obra que representó en Madrid y que le llevó a hacerse más conocido y que iniciara su carrera televisiva.

Mercedes Milá

Mercedes Milá, como muchos trabajadores, optó por comprar lotería de Navidad con su empresa. En 2006 compró una participación de la productora en la que trabajaba, Megamedia y acabó tocando, así que acabó el año con buen sabor de boca.

Carmen Lomana

Carmen Lomana no es la más fanática de la Lotería y no suele comprar Lotería de Navidad, pero una vez le regalaron un décimo y acabó siendo premiado. Una casualidad que seguro que no se esperaba y es que ella misma cree que comprar lotería de Navidad puede traer mala suerte.

Tanta fue su sorpresa que incluso se olvidó de cobrar el premio, cuando se dio cuenta y quiso cobrarlo ya había pasado la fecha y se quedó sin dinero.

Jorge Javier Vázquez

A Jorge Javier Vázquez también le sonrió la fortuna en uno de los Sorteos más recientes con un premio menor. En concreto fue en el año 2021 y con la terminación «8» gracias a la cual pudo ganar 120 euros, ya que el Gordo fue el 86.148. En su momento contó sin problema en su programa por aquel entonces «Sálvame», que le había tocado una cantidad menor, pero que en el caso de que le hubiera tocado el Gordo, era más partidario de no compartir la noticia dado que no quería tener la exposición que suelen tener los ganadores del primer premio una vez se sabe quiénes son.

Estos son solo algunos ejemplos de los famosos a los que les ha tocado la Lotería de Navidad, pero seguro que hay muchos más que prefieren mantener su suerte en secreto. Lo que está claro es que la Lotería de Navidad no entiende de fama ni de dinero, y que cualquiera puede ser el afortunado de llevarse el ansiado Gordo.