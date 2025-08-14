Jorge Rey confirma que no estamos preparados para lo que llega y alerta: «El 21…»

Confirma que no estamos preparados para lo que llega Jorge Rey y lanza una importante alerta sobre lo que pasará el 21 de este mes. Es hora de empezar a pensar en esta recta final del mes de agosto. El mes por excelencia de las vacaciones de media España nos obliga a estar muy pendientes de una serie de situaciones que pueden ser esenciales en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Por lo que, habrá llegado ese momento de apostar claramente por lo que está por llegar en estas próximas semanas.

De momento, este mes de agosto se confirma como uno de los más cálidos de toda la historia y no es casualidad. En especial en estos días en los que tenemos que apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser clave y que, sin duda alguna, acabaremos teniendo por delante. Es hora de ver qué es lo que puede pasar, según un Jorge Rey que se adelanta a todos y que ya parece que nos lance una previsión del tiempo que pone los pelos de punta. Se confirma los peores presagios de todos.

Confirma Jorge Rey que no estamos preparados

No parece que estemos preparados para lo que llega, Jorge Rey nos indica lo que nos está esperando en estos días en los que parecerá que nos sumerjamos en lo peor de un verano que llega con mucha fuerza. En especial en estos días en los que quizás deberemos empezaremos a ver llegar un destacado cambio de tendencia.

Es importante conocer esta nueva tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estas próximas jornadas. Parecía imposible, tener un verano tan intenso como el que hemos tenido con más de una sorpresa inesperada que va llegando a toda velocidad y que puede ser clave.

Este experto no duda en apostar claramente por una serie de novedades que parece que nos indican las Cabañuelas. Será importante preparar estos días de vacaciones de la mejor forma posible, con los planes que tenemos adecuados a un tiempo que puede cambiar por momentos.

Estamos muy pendientes de unas temperaturas anormalmente altas que tendremos que empezar a ver llegar a toda velocidad. Esta nueva ola de calor que llega, puede que ya tenga los días contados y tengamos ya al mes de septiembre y al otoño más cerca.

Alerta de lo que pasará el día 21 Jorge Rey

Tal y como nos explica este joven en sus redes sociales: «Ojo, porque hacia el 21 más o menos de agosto, un anticiclón fuerte empezará a establecerse sobre zonas del norte, produciendo que masas más templadas lleguen por el continente descendiendo a España».

La AEMET coincide con esta previsión y, además, nos indica que tenemos que prepararnos para estos días del mes de agosto. Estos expertos nos advierten de que: «El viernes se espera un tiempo anticiclónico bajo el predominio de altas presiones. Únicamente se espera nubosidad baja en el entorno cantábrico y norte de Galicia, con lloviznas débiles y bancos de nieblas en el mar y zonas litorales. Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en zonas del interior, sin descartar algún chubasco y tormenta aislados en zonas de montaña de la mitad norte. Despejado en Baleares y nuboso en el norte de las islas Canarias con algún chubasco aislado en las islas montañosas. Ligera calima en las islas Canarias. Temperaturas máximas en aumento en la mitad norte peninsular, notable en el Cantábrico. Por el contrario, se esperan descensos en el oeste de Galicia localmente notable en litoral atlántico; en el resto no se esperan cambios. Se superarán los 35 grados en la mayor parte de la Península, así como en zonas de Baleares y Canarias, alcanzándose los 40 en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica y pudiendo hacerlo también en las depresiones del noreste. Descenso ligero de las temperaturas mínimas en la mitad sur y archipiélagos, y ascenso ligero en el resto más intensos localmente en Castilla y León, Alto Ebro y sur de Galicia. No bajarán de 20 en la mitad sur peninsular, exceptuando montañas, meseta norte y depresiones del noreste, siendo probable superar los 25 en el Mediterráneo y depresiones de la vertiente atlántica sur».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Soplará alisio moderado con intervalos de fuerte en Canarias, levante moderado en Alborán y con intervalos de fuerte en Estrecho, sin descartar alguna racha muy fuerte. Vientos flojos en general en el resto con intervalos de moderado en el oeste. Predominará el este en Baleares y vertiente mediterránea, y el sur y este en el resto de vertientes».

Todas las alertas estarán activadas: «Temperaturas significativamente elevadas en la mayor parte de la Península, así como en zonas de Baleares y Canarias. Ascenso notable de las temperaturas máximas en el Cantábrico mientras que se esperan descensos localmente notables en el litoral atlántico gallego».