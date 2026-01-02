Sale a la luz el mejor secreto de los castings de ‘La isla de las tentaciones’ y se lía la mundial

La novena edición de La isla de las tentaciones avanza con paso firme en la parrilla televisiva mientras Mediaset y la productora Cuarzo trabajan ya en la preparación de su décima temporada. El formato, convertido desde hace años en uno de los grandes fenómenos de la televisión, vive un momento de consolidación incuestionable en términos de audiencia y repercusión social. Sin embargo, detrás de las imágenes que llegan a los hogares cada semana existe un proceso largo, complejo y poco conocido que resulta clave para el éxito del programa: el casting.

Ese engranaje interno ha vuelto a situarse en el centro del debate tras salir a la luz uno de los grandes secretos del proceso de selección de participantes, una revelación que ha provocado un notable revuelo y ha puesto el foco en las enormes dificultades a las que se enfrenta la productora para garantizar la autenticidad de las parejas que participan en el reality.

Detrás de las cámaras

La isla de las tentaciones no es un formato improvisado. Así lo dejó claro Juan Ramón Gonzalo, director general de Cuarzo, durante una charla con 20minutos. En esa conversación, el directivo no sólo reivindicó el éxito actual del programa, sino que recordó que el camino hasta su emisión fue largo y complejo. Según explicó, la productora tardó cinco años en lograr vender el formato a Mediaset, un dato que subraya la perseverancia necesaria para sacar adelante un proyecto que hoy parece imprescindible en la oferta televisiva.

Gonzalo también sacó pecho de los datos de audiencia cosechados en la actual temporada, contextualizándolos dentro de un momento especialmente delicado para la cadena. «Estamos en el peor momento de la cadena, por lo que el mérito es mucho mayor», afirmó, destacando que el rendimiento del programa adquiere aún más valor si se tiene en cuenta el entorno adverso en el que se emite.

El secreto del éxito

Otro de los factores que, según el director general de Cuarzo, refuerza el mérito del formato es la elevada carga publicitaria. Gonzalo reconoció abiertamente que La isla de las tentaciones convive con una presión comercial muy intensa. «Tenemos ocupaciones publicitarias del 30%, más la que llevamos dentro del programa», explicó, recordando que en esta edición «está patrocinado absolutamente todo».

Lejos de interpretarlo como una debilidad, desde la productora defienden que esta realidad demuestra la fortaleza del programa como producto televisivo, capaz de atraer anunciantes incluso en un contexto complicado para el mercado publicitario. Sin embargo, este éxito comercial no sería posible sin un elemento esencial que sostiene todo el formato: la credibilidad de las historias que se cuentan.

La clave de ‘La isla de las tentaciones’

Si hay un aspecto en el que el equipo de La isla de las tentaciones concentra gran parte de sus esfuerzos, ese es el casting. Juan Ramón Gonzalo fue contundente al describirlo como el proceso más complicado de todo el engranaje del programa. «Es muy complicado buscar el casting. Hay que dedicarle tiempo y estamos casi todo el año buscando parejas», aseguró.

La productora no se limita a abrir convocatorias públicas. Aunque la selección está abierta a cualquier persona interesada, Cuarzo combina ese sistema con lo que denominan «búsqueda directa» de parejas. Según Gonzalo, esta estrategia es «la mejor forma» de evitar que se cuele en el programa «demasiada gente que viene a lo que viene», en referencia a participantes que no buscan realmente poner a prueba su relación, sino obtener notoriedad mediática.

La revelación que ha generado mayor impacto tiene que ver precisamente con los intentos de engaño que detecta la productora durante el proceso de selección. Gonzalo explicó que no es infrecuente descubrir que algunas de las personas que se presentan al casting no son realmente pareja. «Muchas veces nos pasa que descubrimos que no son pareja y sólo vienen a lo que quieren venir», reconoció.

El método para detectar estas situaciones pasa por un exhaustivo cuestionario sobre el pasado en común de los aspirantes. Es ahí donde, según el responsable de Cuarzo, se evidencian las incoherencias. «Cuando se les empieza a hacer el cuestionario sobre ese pasado juntos, no existe», afirmó, dejando claro que la falta de una historia compartida resulta imposible de ocultar cuando se profundiza en los detalles.

Engaños, trampas y mentiras

El problema no se limita únicamente a personas que nunca han sido pareja. Gonzalo explicó que en algunos casos se presentan ex parejas que sí comparten un pasado, pero que ya no mantienen una relación sentimental en el momento del casting.

Para evitar estas situaciones, la productora somete a los candidatos a numerosas entrevistas individuales y conjuntas. El objetivo es confirmar que la relación es real, actual y suficientemente sólida como para sostener la narrativa del programa. «Hay que hacer muchas entrevistas con cada uno de ellos para intentar que todo el que vaya sea pareja de verdad», explicó el directivo, subrayando el nivel de control que se ejerce antes de cerrar el reparto definitivo.