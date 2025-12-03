‘La isla de las tentaciones 9’ censura las imágenes sexuales de un participante: «Estoy flipando»

Tras una intensa entrega en la que se dio a conocer que Mayeli participó embarazada en La isla de las tentaciones 9, lo que produjo que Sandra Barneda se mostrase muy enfadada por su irresponsabilidad, el pasado martes 2 de diciembre pudimos disfrutar de una nueva entrega del reality. De esta forma, no solamente terminamos de ver la hoguera de los chicos, sino que vimos al completo la de las chicas. La primera en ver imágenes fue Sandra, que llegó completamente convencida de que su pareja Juanpi había caído de lleno en la tentación. Su intuición no falló en absoluto, puesto que el andaluz no tuvo reparos a la hora de mantener relaciones sexuales con Mara, su tentadora. Antes de que esas imágenes llegaran, Sandra pudo ver un pequeño preámbulo, en el que las confidencias, las caricias y los besos eran cada vez más habituales entre su pareja y su tentadora.

«Según él se está enamorando… Esa chavala le gusta a mi novio, al principio de mi relación se comportaba así… y mejor», aseguró la participante de la novena edición de La isla de las tentaciones, mientras trataba de aguantar el tipo en la medida de lo posible. A pesar de todo, no convenció en absoluto a la presentadora del reality: «¿Qué ocurre, Sandra? Ya hace un tiempo que nos conocemos y tu cuerpo lo dice todo, estás reteniendo lo que sientes». La andaluza no tardó en sincerarse al respecto: «Es que no sé qué siento, es raro ver a tu novio diciendo que le gusta otra persona, pero qué hago si yo he hecho y dicho lo mismo…». Acto seguido, Sandra no dudó en ir mucho más allá: «Si se ha dado cuenta de que le gusta otra, pues que se la lleve a Cádiz. Ya me dijo mi padre que no me iba a respetar».

Aprovechando esa confianza que le otorgó Sandra Barneda, la participante de La isla de las tentaciones 9 continuó sincerándose sobre cómo su paso por el reality le está cambiando la perspectiva de muchas cosas. Lo que provocó que acabase rompiéndose: «Pensaba que era la relación perfecta para mí, pero es que no lo es, yo no puedo estar con un niño. No tiene sentimientos».

Poco después, la presentadora anunció a Sandra que había más imágenes para ella. Así pues, fue testigo de cómo la situación entre Juanpi y Mara fue mucho más allá. De hecho, el andaluz confesó a su tentadora que se sentía muy atraído por ella. Y no solamente se besaron, sino que dieron el paso de mantener relaciones sexuales en la habitación de él.

Unas imágenes que dejaron a Sandra con la boca abierta. Es más, no paraba de repetir, una y otra vez, que ver a su pareja siéndole infiel de esa forma le producía muchísimo «asco». Sus compañeras tampoco daban crédito a lo que estaban viendo en la tablet: «No puede ser. Qué pasada, en primera plana… Estoy flipando. Esto no es real».

Cabe destacar que estas imágenes no fueron emitidas, sino que únicamente pudieron verlas las participantes. Esto nos brinda una idea de lo sumamente explícitas que eran y que, por ende, no se podían emitir en televisión. Sandra no tardó en confesar lo que sentía al respecto: «Yo estoy en la cama con Andrea y no me nace».

Acto seguido, la andaluza fue mucho más allá: «Me pone mucho, pero no puedo dar el paso porque tengo sentimientos y quiero a otra persona (…) Tengo el corazón roto. Me lo rompió el otro día. Qué gilipollas he sido por haber estado con él, me duele por mí y no por él», reconoció, bajo la atenta mirada de Sandra Barneda.