El séquito de asesores y propagandistas de Sánchez en Moncloa ya cuesta 60 millones al año

Pedro Sánchez no escatima en gastos a la hora de pagar, con el dinero de todos los españoles, el agigantado séquito de afines que tiene colocados en Moncloa como asesores y propagandistas. Este último año, acorralado por los casos de corrupción que afectan a su entorno político y familiar, ha dado una vuelta de tuerca más a esta nutrida nómina de colocados en su oficina presidencial. En sus sueldos ya se van anualmente 60 millones de euros de dinero público, según los datos recopilados por OKDIARIO de la contabilidad oficial certificada por el propio Gobierno.

En cuanto Sánchez se instaló en La Moncloa comenzó a engordar la plantilla de asesores hasta alcanzar el que ya es, con diferencia, el séquito presidencial más grande de la historia democrática española. Y eso se refleja en el gasto en sueldos, que se ha ido disparando desde junio de 2018, cuando el líder del PSOE se hizo con el poder gracias a la moción de censura contra Rajoy, que salió adelante gracias a los votos de los independentistas y de los herederos políticos de ETA, la EH Bildu de Arnaldo Otegi.

Cuando Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, la plantilla del personal al servicio directo del presidente del Gobierno de España y de proyectar su imagen pública ascendía a 37,15 millones de euros. Eso es lo que costó en 2017, el último año completo de gobierno de Mariano Rajoy: 25,08 millones en sueldos del personal adscrito a la oficina de la Presidencia del Gobierno, y otros 12,07 millones por los salarios de los asesores y funcionarios del servicio de comunicación, lo que en contabilidad presupuestaria se identifica como servicio de «Cobertura informativa» controlado directamente por Moncloa.

Este último año, a tenor del gasto acumulado hasta el 31 de octubre, el séquito de asesores y propagandistas colocados por Pedro Sánchez en La Moncloa habrá costado 60 millones de euros, un 62% más de lo que costaba cuando al frente del Gobierno estaba Mariano Rajoy.

De esos 60 millones gastados en este apartado por Sánchez, 44 corresponden al personal adscrito a su oficina presidencial. Los otros 16 millones son lo que cuestan los asalariados en el servicio de «Cobertura informativa» del Gobierno, dedicado a vender mediáticamente las bondades del Ejecutivo y, en particular, de su jefe, Pedro Sánchez.

Hasta el 31 de octubre, último dato contable publicado, Sánchez ya llevaba gastados en sueldos de su particular corte de Moncloa más de 40 millones de euros.

«Productividad» y «gratificaciones»

Una parte millonaria de ese coste se va en premios salariales con los que el presidente del Gobierno engorda los sueldos de base de todo ese personal que tiene a su servicio, lo que incluye no sólo personal eventual (asesores) sino también a funcionarios adscritos a esas unidades político-administrativas.

Así, en sólo diez meses, del 1 de enero al 31 de octubre pasados, la oficina del Presidente del Gobierno repartió entre su plantilla un total de 5,7 millones de euros extra: 5,32 millones en concepto de «productividad» y otros 360.000 euros en «gratificaciones». Esos apartados engordan la nómina y, por tanto, también el coste añadido por cotizaciones a la Seguridad Social de ese personal, que Moncloa paga igualmente con cargo a los Presupuestos del Estado.