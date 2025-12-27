La independencia de Somalilandia provoca una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU

El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará una sesión urgente el próximo lunes para tratar el reconocimiento por parte de Israel de la región separatista somalí de Somalilandia. La nación judía se convirtió este viernes en el primer estado del mundo en reconocer la independencia de la región perteneciente a Somalia, lo que ha generado críticas entre algunos miembros de la comunidad internacional.

Danny Danon, representante de Israel ante la Organización de las Naciones Unidas, ha asegurado que «Israel seguirá actuando con responsabilidad y discreción para fortalecer la cooperación con los socios que contribuyen a la estabilidad regional». En este mismo contexto, Somalia pasará a ocupar la Presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad de la ONU el próximo 1 de enero de 2026.

Somalilandia es una región separatista perteneciente a Somalia que declaró su independencia en 1991. A pesar de mantener relaciones diplomáticas con algunos países, ningún miembro de la ONU ha dado el paso hasta ahora para reconocerlo como estado.

La Unión Europea se ha unido a las críticas de la comunidad internacional y ha pedido «respeto por la unidad, la soberanía y la integridad territorial de Somalia». La Unión Africana y la ONU se han expresado en la misma línea ante una situación que puede provocar inestabilidad en el país africano.

«Esto es fundamental para la paz y la estabilidad en toda la región del Cuerno de África. La UE anima a un diálogo constructivo entre Somalilandia y el Gobierno de Somalia para resolver las históricas diferencias», ha declarado Anouar El Anouni, portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).

Hasán Sheij Mohamud, presidente de Somalia, ha criticado la decisión de Israel, a la que se ha referido como una «agresión ilegal» cometida por Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí. El líder somalí ha asegurado que el reconocimiento de la región separatista «contraviene el Derecho Internacional».

«Inmiscuirse en los asuntos internos de Somalia contraviene las normas jurídicas y diplomáticas establecidas. Somalia y su pueblo son uno solo: inseparables por la división que existe a distancia», ha dicho Sheij en sus redes sociales. El presidente de Somalia ha tratado durante este sábado el reconocimiento de Somalilandia con otros los líderes políticos de países vecinos como Ismail Omar Guelleh, presidente de Yibuti, William Ruto, de Kenia, Yoweri Museveni, de Uganda, o Samia Suluhu, presidenta de Tanzania.

El presidente somalí también ha tenido una llamada telefónica con Tamim bin Hamad al Thani, emir de Qatar, para tratar la cuestión. Las autoridades qataríes han «rechazado categóricamente» el reconocimiento de Somalilandia por parte de Israel. «Este paso constituye un peligroso precedente», han asegurado desde Qatar, que también considera la decisión como una «acción unilateral que contraviene los principios del Derecho Internacional».

El Ministerio de Exteriores de Qatar se ha mostrado contrario a la postura de Israel y ha rechazado «cualquier intento destinado a establecer o imponer» autoridades paralelas que «socaven la unidad de Somalia». Además, Qatar a mostrado su «pleno apoyo a las legítimas instituciones del Estado somalí, así como su compromiso con mantener la seguridad y estabilidad» del país.

«Sería más apropiado para las autoridades ocupantes israelíes que reconozcan el Estado palestino y que trabajen de cara a un fin sostenible de la guerra en la Franja de Gaza, en vez de continuar socavando la legitimidad internacional y perseguir políticas imprudentes que contribuyen a aumentar las tensiones y la inestabilidad en la región», ha expresado.