Trump arremete contra la inmigración somalí: «No los quiero en EEUU, su país es basura»

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha arremetido este martes 2 de diciembre en la reunión de Gabinete en la Casa Blanca la inmigración de Somalia. Trump ha destacado que no los quiere en Estados Unidos junto antes de una redada contra los inmigrantes somalíes ilegales en Minneapolis (Minnesota). «No los quiero en nuestro país, seré sincero con ustedes, su país no es bueno por una razón», ha destacado Trump este martes a los periodistas en la Casa Blanca. «Estamos en un punto de inflexión», ha destacado, y ha añadido que Estados Unidos «iría por mal camino si seguimos aceptando basura en nuestro país». El presidente de EEUU ha intensificado su ofensiva migratoria tras el ataque en Washington del afgano Rahmanullah Lakanwal contra dos soldados de la Guardia Nacional.

Trump ha anunciado que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) tiene previsto llevar a cabo una operación en Minneapolis contra los inmigrantes ilegales de Somalia.

Redada en Minneapolis

El ICE enviará a unos 100 oficiales y agentes de todo Estados Unidos para ayudar en la operación. El objetivo principal es detener a los inmigrantes ilegales somalíes con órdenes de deportación. El área metropolitana de Minneapolis-St. Paul alberga la mayor comunidad somalí-estadounidense de Estados Unidos. La mayoría de sus miembros son ciudadanos estadounidenses o tiene la residencia permanente, conocida de forma coloquial como tarjeta verde, debido al color del documento. En cambio, también hay un número de inmigrantes ilegales somalíes.

El tiroteo que conmocionó a Washington

Trump ha intensificado su campaña contra la inmigración tras el tiroteo del pasado 26 de noviembre contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington. Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano afgano de 29 años, disparó en las inmediaciones de la Casa Blanca el pasado miércoles 26 de noviembre contra Sarah Beckstrom, de 20 años, que murió asesinada, y Andrew Wolfe, de 24 años, herido gravemente.

Rahmanullah Lakanwal es un afgano que acababa de recibir el permiso de asilo. El afgano había trabajado con la CIA durante la Operación Libertad Duradera, nombre con el que se conoce a la operación de Estados Unidos en Afganistán de caza del líder terrorista de Al Qaeda Osama bin Laden. Esta operación fue lanzada semanas después de los ataques terroristas del 11 de septiembre.

Un día después del tiroteo, Trump publicó en sus redes sociales que tenía previsto «suspender de forma permanente la migración procedente de todos los países del Tercer Mundo», y su administración está trabajando para ampliar la lista de países sujetos a la prohibición de viajar.

Trump ha criticado de forma repetida a la comunidad somalí de Minnesota después de que, en septiembre, los fiscales federales acusaran a un grupo de somalíes de haber defraudado a la Seguridad Social. Habían creado empresas fantasma que supuestamente proporcionaban prestaciones sanitarias financiadas por el Gobierno federal. En cambio, se habían embolsado el dinero sin prestar los servicios prometidos.