Mueren los dos soldados de la Guardia Nacional que han sido tiroteados cerca de la Casa Blanca

Dos soldados de la Guardia Nacional de Estados Unidos han muerto tras ser tiroteados por un individuo en las inmediaciones de la Casa Blanca en Washington.

Tras los disparos que se produjeron aproximadamente a las 14:15 hora local, el Servicio Secreto de Estados Unidos acordonó la zona, pero el autor de los disparos se dio a la fuga. Poco después, las fuerzas del orden norteamericanas le detuvieron y ya está bajo custodia, tal y como informó el departamento de Policía de la capital estadounidense. El autor se encuentra en estado crítico.

El atentado se produjo en la esquina entre la calle 17 y la calle I, en el noroeste de Washington, a pocos pasos de la residencia presidencial e inmediatamente, la Casa Blanca y el Departamento del Tesoro fueron cerrados por precaución.

«Con gran tristeza podemos confirmar que ambos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental que fueron tiroteados hoy en Washington DC han fallecido a causa de sus heridas», anunció Patrick Morrisey, gobernador de Virginia Occidental, estado de las víctimas.

Trump: «El animal pagará un precio muy alto»

Desde Miami, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció antes de conocerse que los dos soldados han muerto: «El animal que disparó a los dos miembros de la Guardia Nacional, dejando a ambos gravemente heridos, también está gravemente herido, pero aun así pagará un precio muy alto».

«Dios bendiga a nuestra Gran Guardia Nacional y a todo nuestro Ejército y las fuerzas del orden. Estas son personas realmente extraordinarias. Yo, como presidente de los Estados Unidos, y todos los asociados con la Oficina de la Presidencia, ¡estoy con ustedes!», afirmó Trump.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, ha revelado que su agencia está «participando y asistiendo en la investigación en Washington, D.C., después de que miembros de la Guardia Nacional fueran tiroteados esta tarde».

Según testigos en la escena del crimen, se escucharon dos disparos y la gente comenzó a correr. «Vimos como se llevaban dos camillas en ambulancia, En una de ellas había un señor con ropa militar, espero que esté bien», dijo a EFE Mohammed El-Katabi, un hombre de Atlanta que se encuentra en Washington visitando a un amigo.

«Cuando se fueron las ambulancias, empezaron a sobrevolar helicópteros y había muchos policías», agregó.